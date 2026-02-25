Acesse sua conta
Homem é preso na Bahia após espancar bebê de 8 meses e ameaçá-lo de morte

Suspeito apresentava sinais de embriaguez

  Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:04

Polícia Civil
Polícia Civil

Um caso de extrema violência contra um bebê de apenas oito meses chocou moradores e a equipe médica do Hospital Municipal de Uauá na última terça-feira (24). A criança deu entrada na unidade com sinais evidentes de espancamento, o que levou os profissionais de saúde a acionarem imediatamente a Polícia Civil.

Ao chegarem ao hospital, os investigadores acompanharam o atendimento de emergência e constataram a gravidade das agressões. Segundo a polícia, o bebê apresentava hematomas severos no rosto, manchas roxas na parte interna de um dos olhos e marcas de violência na nuca e no pescoço. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.

Em depoimento, a mãe relatou que o companheiro havia chegado em casa sob efeito de álcool. Ela contou que precisou se ausentar da residência por um curto período e, ao retornar, encontrou o filho ferido e chorando.

Ainda conforme o relato, o homem teria feito ameaças de morte contra o bebê, afirmando que “da próxima vez, iria matá-lo”.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante no próprio hospital. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Após audiência realizada nesta manhã, o juiz converteu a prisão em preventiva. O homem deverá responder por crimes relacionados à violência doméstica e lesão corporal grave contra pessoa vulnerável.

