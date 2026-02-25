CRIME

Homem é preso na Bahia após espancar bebê de 8 meses e ameaçá-lo de morte

Suspeito apresentava sinais de embriaguez

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:04

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um caso de extrema violência contra um bebê de apenas oito meses chocou moradores e a equipe médica do Hospital Municipal de Uauá na última terça-feira (24). A criança deu entrada na unidade com sinais evidentes de espancamento, o que levou os profissionais de saúde a acionarem imediatamente a Polícia Civil.

Ao chegarem ao hospital, os investigadores acompanharam o atendimento de emergência e constataram a gravidade das agressões. Segundo a polícia, o bebê apresentava hematomas severos no rosto, manchas roxas na parte interna de um dos olhos e marcas de violência na nuca e no pescoço. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.

Em depoimento, a mãe relatou que o companheiro havia chegado em casa sob efeito de álcool. Ela contou que precisou se ausentar da residência por um curto período e, ao retornar, encontrou o filho ferido e chorando.

Ainda conforme o relato, o homem teria feito ameaças de morte contra o bebê, afirmando que “da próxima vez, iria matá-lo”.