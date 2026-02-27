CRIME BARBARO

Homem é preso suspeito de matar mulher e colocar corpo carbonizado em geladeira no meio da rua

Peritos acharam a tampa da geladeira utilizada para esconder o corpo na casa do acusado

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:00

Um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante por participação no crime de ocultação de cadáver, na noite de quinta-feira (26), na localidade de Mirante Caravelas, no município de Porto Seguro. Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil, ele é investigado pela morte de uma mulher, que teve o corpo encontrado carbonizado no interior de uma geladeira. Devido ao estado do corpo, a identidade da vítima ainda aguarda identificação no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A suspeita é de que a vítima seja uma moradora da Aldeia indígena de Coroa Vermelha que estaria desaparecida desde o dia 12 de fevereiro de 2026. As buscas avançaram no dia 14 de fevereiro, quando um corpo foi localizado em meio a uma via pública do município. Após as primeiras investigações, os agentes chegaram até a residência do suspeito que seria ex-companheiro da vítima. No local foi encontrada a porta da geladeira utilizada para ocultar o corpo.