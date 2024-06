TURISMO

Vilarejo na Bahia está ente os destinos nacionais mais buscados para férias escolares no meio do ano

Ranking foi divulgado pelo site Booking

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de junho de 2024 às 10:09

Arraial d'Ajuda Crédito: Divulgação

O Booking.com acaba de divulgar uma relação com os destinos nacionais mais buscados para as férias escolares do meio do ano. Para isso, a plataforma analisou quais lugares tiveram os maiores aumentos em buscas de acomodação em comparação com o mesmo período do ano passado.

“O levantamento mostrou o interesse crescente das famílias brasileiras em aproveitar o meio do ano para viajar para praias em diferentes regiões do Brasil”, revelou Nelson Benavides, gerente da Booking.com no Brasil, em entrevista ao Alô Alô Bahia. Arraial d'Ajuda, na Bahia, figura no top 5.

Confira abaixo:

Arraial d´Ajuda

Eleita o destino mais acolhedor do mundo em 2024, de acordo com a premiação Traveller Review Awards da Booking.com, Arraial d’Ajuda é imperdível para famílias. Distrito de Porto Seguro, os viajantes que visitam o local se deparam com um lindo litoral, com falésias coloridas de pano de fundo e a presença de rios e lagoas de tirar o fôlego, onde as famílias podem curtir o dia com as crianças. Arraial d’Ajuda também possui um centro histórico charmoso, uma cena gastronômica forte, com deliciosos pratos de peixes e frutos do mar, e o parque aquático Arraial d’Ajuda Eco Parque, perfeito para famílias.

Ubatuba, São Paulo

Com mais de 100 praias e 16 ilhas, Ubatuba é um destino muito procurado. Com muitas belezas naturais, o destino se destaca por possuir diferentes tipos de passeio – ideal para agradar todos os membros da família. Além de praias desertas, perfeitas para relaxar, e pontos com muitos quiosques e restaurantes, Ubatuba oferece cachoeiras, um charmoso centro histórico e um centro de visitantes do Projeto Tamar, uma ótima oportunidade para as crianças aprenderem sobre a preservação da natureza e dos animais.

Ilhabela, São Paulo

Outro destino no estado de São Paulo que cresceu no interesse das famílias para viagens no meio do ano foi Ilhabela. Localizada a cerca de 4 horas da capital, esse destino é perfeito para quem gosta de estar em contato com a natureza. Assim como Ubatuba, o litoral de Ilhabela agrada diferentes tipos de famílias, com suas praias mais agitadas ou mais tranquilas. Para quem prefere um local com mais infraestrutura, vale visitar a Praia do Perequê, que possui vários restaurantes, agências de turismo e outros serviços. Outras atrações são a Praia Pedra do Sino, ao norte da ilha e com águas calmas, e a Praia de Santa Tereza, onde há uma bela paisagem com canoas coloridas.

Balneário Camboriú, Santa Catarina

Descendo para o Sul do Brasil, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, também se destaca quando o assunto é férias escolares. A cidade litorânea oferece muitas atrações divertidas para curtir com os pequenos: além de possuir a 4ª maior roda-gigante do Brasil, Camboriú abriga o monumento Cristo Luz e o Parque Unipraias, um complexo turístico com bondinhos, mirantes, trenós na montanha e uma atração mágica para crianças que conta até um trem suspenso. Outra opção é fazer um bate-volta para conhecer o parque temático Beto Carrero World, que fica a cerca de 40 minutos de carro da cidade.

Santo Amaro, Maranhão