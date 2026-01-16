CARNAVAL 2026

Camarote Club anuncia atrações para o Carnaval de Salvador

Espaço confirma shows de Claudia Leitte e Alok e promete seis dias de experiências premium na folia

Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:43

Camarote Club Crédito: Reprodução

Faltando menos de 30 dias para o Carnaval, o Camarote Club reforça sua proposta de unir diferentes ritmos e experiências em um dos espaços mais disputados da folia de Salvador. Conhecido pelo serviço all inclusive premium e por um line-up de grandes atrações nacionais, o camarote promete seis dias intensos de música, conforto e alto astral.

Claudia Leitte 1 de 29

A diversidade sonora será destaque já no terceiro dia de festa, quando o Camarote Club promove o encontro do axé music com a música eletrônica. Em sua estreia no palco do espaço, Claudia Leitte leva ao público um show repleto de sucessos que marcaram sua carreira, como “Destrava”, “Eu, Fevereiro e Você”, “Exttravasa” e “Largadinho”, em uma apresentação que aposta em energia e interação.

Na mesma noite, o DJ Alok também faz sua primeira apresentação no Camarote Club, levando as batidas eletrônicas que o colocaram entre os artistas mais ouvidos do mundo. O set inclui faixas como “Hear Me Now”, “Never Let Me Go”, “Fuego” e “Ocean”, além de outros hits que dominam as playlists internacionais.

Alok 1 de 19

Além das atrações musicais, o Camarote Club investe em uma estrutura voltada ao conforto do público. O espaço oferece serviço all inclusive com bebidas premium e buffet de alta gastronomia, arena coberta e climatizada de 1.500 metros quadrados, salão de beleza, maquiagem, customização de abadás, serviços de massagem, banheiros climatizados e um mirante com vista privilegiada para o circuito do Carnaval de Salvador.

A programação segue ao longo dos seis dias com nomes como Henry Freitas, Natanzinho Lima e Felipe Amorim na quinta-feira, Wesley Safadão e Menos É Mais na sexta, Matheus e Kauan e Timbalada no sábado, Xanddy Harmonia, Filhos de Jorge e Thiaguinho na segunda-feira, além de Léo Santana, Sorriso Maroto e Alexandre Peixe com o projeto Axézin no encerramento da folia, na terça-feira.

Em 2026, o Camarote Club leva para o Carnaval a temática da magia dos signos, apostando em uma experiência sensorial que acompanha o folião durante todos os dias de festa. O espaço é uma iniciativa dos empresários Marcelo Britto, Marcelo Rangel, Marcelo Brasileiro, Nei Ávila e Léo Góes.