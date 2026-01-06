Acesse sua conta
Lauro de Freitas promove três dias de pré-carnaval de graça para o público

Evento marca uma das aberturas da época de folia na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:30

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas
Lauro de Freitas Crédito: Tiago Pacheco

O município de Lauro de Freitas iniciou os preparativos para o calendário de eventos de 2026. A cidade terá três dias de programação gratuita, entre os dias 16 e 18 de janeiro, contando com a presença de trios elétricos e atrações de destaque nacional.

Batizada de ‘Mica Lauro’, a micareta será realizada em um percurso de aproximadamente 1,5 quilômetro na Rua Maria Isabel dos Santos. O circuito está localizado na região da Avenida Beira Rio, no Centro da cidade, a cerca de 25 km da capital baiana.

A grade de horários do evento apresenta variações ao longo do final de semana. Na sexta-feira (16), a abertura oficial da festa está programada para as 18h. Já no sábado e no domingo, as apresentações começam de forma antecipada, com os primeiros shows previstos para as 16h.

Embora a grade oficial de artistas ainda não tenha sido anunciada, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE) garantiu que a programação completa será disponibilizada em breve.

Tags:

Carnaval Salvador Lauro de Freitas

