Lauro de Freitas promove três dias de pré-carnaval de graça para o público

Nauan Sacramento
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:30
O município de Lauro de Freitas iniciou os preparativos para o calendário de eventos de 2026. A cidade terá três dias de programação gratuita, entre os dias 16 e 18 de janeiro, contando com a presença de trios elétricos e atrações de destaque nacional.
Batizada de ‘Mica Lauro’, a micareta será realizada em um percurso de aproximadamente 1,5 quilômetro na Rua Maria Isabel dos Santos. O circuito está localizado na região da Avenida Beira Rio, no Centro da cidade, a cerca de 25 km da capital baiana.
A grade de horários do evento apresenta variações ao longo do final de semana. Na sexta-feira (16), a abertura oficial da festa está programada para as 18h. Já no sábado e no domingo, as apresentações começam de forma antecipada, com os primeiros shows previstos para as 16h.
Embora a grade oficial de artistas ainda não tenha sido anunciada, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE) garantiu que a programação completa será disponibilizada em breve.