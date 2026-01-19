Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa a partir desta segunda (19 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:48
A semana não começa com promessas, mas com cobranças por resultados reais. Nesta segunda-feira, o céu apresenta uma configuração de extrema eficiência que favorece quem não tem medo do trabalho duro.
Para os nativos de Áries, Capricórnio e Touro, o dia 19 de janeiro marca o início de uma escalada profissional sem volta. É o momento de mostrar sua cara, assumir responsabilidades e provar que você é a autoridade no que faz.
Cor de cada signo para 2026
Para o ariano, o olhar de chefes e clientes estará aguçado; é dia de mostrar serviço sob pressão. Capricórnio, no comando absoluto, deve dar o primeiro passo naquele objetivo ambicioso que vem sendo desenhado.
Já o taurino verá que seus conhecimentos técnicos serão a chave para abrir portas internacionais ou acadêmicas.
O segredo hoje é a seriedade: o amadorismo não tem espaço no céu de hoje. Organize sua agenda, finalize a burocracia e prepare-se para colher o reconhecimento que o seu esforço merece.