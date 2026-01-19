Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (19) podem destravar sua sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:17
Sabe aquele empurrão que faltava para a sua vida financeira engrenar? Pois é, o céu desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, preparou um cenário de pura eficiência. Estamos vivendo o encerramento da temporada de Capricórnio, o que significa que o universo está passando tudo a limpo. É o famoso dia do "agora ou nunca" para realizar, organizar e, claro, atrair prosperidade.
Hoje a regra é clara: o sucesso não vem para quem fica sonhando acordado, mas para quem coloca a mão na massa com estratégia. Se você estava esperando o momento certo para organizar as contas ou fazer aquela aposta consciente, os astros indicam que a hora é agora. A energia de Terra pede pés no chão, mas os olhos lá no topo.
Dica para hoje: Capricórnio nos ensina que a sorte favorece quem se organiza. Termine o que começou antes de abrir novas portas. O prêmio vem para quem tem persistência.