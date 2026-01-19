Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (19) podem destravar sua sorte

Esta segunda-feira (19) é o dia perfeito para quem busca resultados concretos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:17

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Sabe aquele empurrão que faltava para a sua vida financeira engrenar? Pois é, o céu desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, preparou um cenário de pura eficiência. Estamos vivendo o encerramento da temporada de Capricórnio, o que significa que o universo está passando tudo a limpo. É o famoso dia do "agora ou nunca" para realizar, organizar e, claro, atrair prosperidade.

Leia mais

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Imagem - 'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

Imagem - Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

​Hoje a regra é clara: o sucesso não vem para quem fica sonhando acordado, mas para quem coloca a mão na massa com estratégia. Se você estava esperando o momento certo para organizar as contas ou fazer aquela aposta consciente, os astros indicam que a hora é agora. A energia de Terra pede pés no chão, mas os olhos lá no topo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    ​A semana começa com você no radar de gente importante. Sua liderança está à prova e o profissionalismo deve ser seu escudo. No amor, cuidado para não deixar o coração esfriar por causa do trabalho.
  • Números da sorte: 10, 28, 44

  • Touro (21/04 a 20/05)
    ​O dia favorece o seu crescimento em grandes projetos. Se tem planos de estudar ou expandir seus negócios para fora, o sinal está verde. Alinhamento total com o parceiro sobre o futuro.
  • Números da sorte: 5, 17, 39

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    ​Fique de olho na "letra miúda". Resolva pendências de banco ou seguros logo cedo. No amor, nada de joguinhos: a verdade é o que vai fortalecer a relação hoje. Siga sua intuição para desintoxicar a alma.
  • Números da sorte: 8, 21, 53

Leia mais

Imagem - O universo abre caminhos inesperados hoje (19 de janeiro), e Touro, Leão, Sagitário e Peixes sentem que algo maior conspira a favor

O universo abre caminhos inesperados hoje (19 de janeiro), e Touro, Leão, Sagitário e Peixes sentem que algo maior conspira a favor

Imagem - O universo coloca três signos contra a parede nesta segunda-feira (19 de janeiro) e só quem encara a verdade sai fortalecido

O universo coloca três signos contra a parede nesta segunda-feira (19 de janeiro) e só quem encara a verdade sai fortalecido

Imagem - Dia 19 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 19 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    ​O foco está em quem caminha ao seu lado. Seja no casamento ou em parcerias de negócios, a racionalidade deve vencer a emoção hoje. Acordos assinados agora têm tudo para durar uma vida toda.
  • Números da sorte: 2, 11, 30

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • ​Segunda-feira de organização. Coloque sua agenda em dia e foque na produtividade. Pequenas ações práticas por quem você ama valem mais do que grandes discursos.
  • Números da sorte: 6, 14, 42

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    ​O fluxo energético está perfeito para você! Sinta-se seguro para mostrar seus talentos escondidos. O romance ganha estabilidade e seus projetos autorais finalmente ganham a forma que você desejava.
  • Números da sorte: 1, 19, 50

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    ​As demandas de casa pedem sua atenção. Use sua diplomacia para manter a paz com a família e evite levar o estresse do lar para o trabalho. Assuntos imobiliários estão muito favorecidos hoje.
  • Números da sorte: 4, 26, 37

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    ​Sua voz tem autoridade hoje. Use essa clareza para reuniões importantes e negociações. No amor, o papo é reto: fale sobre o que espera do futuro e não deixe dúvidas no ar.
  • ​Números da sorte: 3, 13, 29

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    ​Dinheiro no centro do dia. É hora de olhar para o orçamento com realismo. Nada de gastos por impulso para impressionar os outros; hoje, a maior riqueza é a sua estabilidade material.
  • Números da sorte: 7, 18, 59

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    ​Com o Sol e a Lua no seu signo, você é o dono da rodada. Sua força de vontade está no topo e o mundo está te observando. Dê o primeiro passo naquele objetivo que você vem guardando a sete chaves.
  • Números da sorte: 10, 20, 60

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    ​Hoje é dia de se recolher. O Sol entra no seu signo amanhã, então aproveite hoje para encerrar ciclos e trabalhar nos bastidores. O silêncio e a meditação serão seus maiores aliados.
  • Números da sorte: 9, 21, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    ​Networking é a palavra-chave. Busque amigos e pessoas experientes que ajudem a validar suas ideias. No amor, o companheirismo intelectual é o que vai fazer seu coração bater mais forte.
  • Números da sorte: 12, 34, 48

​Dica para hoje: Capricórnio nos ensina que a sorte favorece quem se organiza. Termine o que começou antes de abrir novas portas. O prêmio vem para quem tem persistência.

Leia mais

Imagem - Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Imagem - Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Imagem - Mica Lauro 2026 começa hoje (16): Saiba o horário do show de Tony Salles e veja a programação

Mica Lauro 2026 começa hoje (16): Saiba o horário do show de Tony Salles e veja a programação

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Universo manda recado para Áries, Câncer e Peixes: faça ajustes, a hora é de decisões conscientes

Universo manda recado para Áries, Câncer e Peixes: faça ajustes, a hora é de decisões conscientes
Imagem - BBB 26: gesto de Babu Santana foi decisivo para Pedro desistir do reality

BBB 26: gesto de Babu Santana foi decisivo para Pedro desistir do reality
Imagem - Qual foi a pergunta que fez participante perder R$ 500 mil no 'Quem Quer Ser um Milionário'

Qual foi a pergunta que fez participante perder R$ 500 mil no 'Quem Quer Ser um Milionário'

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira
01

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo já tem data e programação completa; confira

Imagem - O mundo está te observando: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira a partir deste domingo (18 de janeiro)
02

O mundo está te observando: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira a partir deste domingo (18 de janeiro)

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
03

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Chefe do PCC acompanhou posse da namorada delegada em São Paulo; veja fotos
04

Chefe do PCC acompanhou posse da namorada delegada em São Paulo; veja fotos