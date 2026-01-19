ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (19) podem destravar sua sorte

Esta segunda-feira (19) é o dia perfeito para quem busca resultados concretos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:17

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Sabe aquele empurrão que faltava para a sua vida financeira engrenar? Pois é, o céu desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, preparou um cenário de pura eficiência. Estamos vivendo o encerramento da temporada de Capricórnio, o que significa que o universo está passando tudo a limpo. É o famoso dia do "agora ou nunca" para realizar, organizar e, claro, atrair prosperidade.

​Hoje a regra é clara: o sucesso não vem para quem fica sonhando acordado, mas para quem coloca a mão na massa com estratégia. Se você estava esperando o momento certo para organizar as contas ou fazer aquela aposta consciente, os astros indicam que a hora é agora. A energia de Terra pede pés no chão, mas os olhos lá no topo.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

A semana começa com você no radar de gente importante. Sua liderança está à prova e o profissionalismo deve ser seu escudo. No amor, cuidado para não deixar o coração esfriar por causa do trabalho. Números da sorte: 10, 28, 44



​A semana começa com você no radar de gente importante. Sua liderança está à prova e o profissionalismo deve ser seu escudo. No amor, cuidado para não deixar o coração esfriar por causa do trabalho. Números da sorte: 10, 28, 44

Touro (21/04 a 20/05)

O dia favorece o seu crescimento em grandes projetos. Se tem planos de estudar ou expandir seus negócios para fora, o sinal está verde. Alinhamento total com o parceiro sobre o futuro. Números da sorte: 5, 17, 39

​O dia favorece o seu crescimento em grandes projetos. Se tem planos de estudar ou expandir seus negócios para fora, o sinal está verde. Alinhamento total com o parceiro sobre o futuro. Números da sorte: 5, 17, 39

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Fique de olho na "letra miúda". Resolva pendências de banco ou seguros logo cedo. No amor, nada de joguinhos: a verdade é o que vai fortalecer a relação hoje. Siga sua intuição para desintoxicar a alma. Números da sorte: 8, 21, 53



​Fique de olho na "letra miúda". Resolva pendências de banco ou seguros logo cedo. No amor, nada de joguinhos: a verdade é o que vai fortalecer a relação hoje. Siga sua intuição para desintoxicar a alma. Números da sorte: 8, 21, 53

Câncer (21/06 a 22/07)

O foco está em quem caminha ao seu lado. Seja no casamento ou em parcerias de negócios, a racionalidade deve vencer a emoção hoje. Acordos assinados agora têm tudo para durar uma vida toda. Números da sorte: 2, 11, 30



​O foco está em quem caminha ao seu lado. Seja no casamento ou em parcerias de negócios, a racionalidade deve vencer a emoção hoje. Acordos assinados agora têm tudo para durar uma vida toda. Números da sorte: 2, 11, 30

Leão (22/07 a 22/08)



​Segunda-feira de organização. Coloque sua agenda em dia e foque na produtividade. Pequenas ações práticas por quem você ama valem mais do que grandes discursos. Números da sorte: 6, 14, 42

Virgem (23/08 a 22/09)

O fluxo energético está perfeito para você! Sinta-se seguro para mostrar seus talentos escondidos. O romance ganha estabilidade e seus projetos autorais finalmente ganham a forma que você desejava. Números da sorte: 1, 19, 50



​O fluxo energético está perfeito para você! Sinta-se seguro para mostrar seus talentos escondidos. O romance ganha estabilidade e seus projetos autorais finalmente ganham a forma que você desejava. Números da sorte: 1, 19, 50

Libra (23/09 a 22/10)

As demandas de casa pedem sua atenção. Use sua diplomacia para manter a paz com a família e evite levar o estresse do lar para o trabalho. Assuntos imobiliários estão muito favorecidos hoje. Números da sorte: 4, 26, 37



​As demandas de casa pedem sua atenção. Use sua diplomacia para manter a paz com a família e evite levar o estresse do lar para o trabalho. Assuntos imobiliários estão muito favorecidos hoje. Números da sorte: 4, 26, 37

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua voz tem autoridade hoje. Use essa clareza para reuniões importantes e negociações. No amor, o papo é reto: fale sobre o que espera do futuro e não deixe dúvidas no ar. Números da sorte: 3, 13, 29



​Sua voz tem autoridade hoje. Use essa clareza para reuniões importantes e negociações. No amor, o papo é reto: fale sobre o que espera do futuro e não deixe dúvidas no ar. ​Números da sorte: 3, 13, 29



Sagitário (22/11 a 21/12)

Dinheiro no centro do dia. É hora de olhar para o orçamento com realismo. Nada de gastos por impulso para impressionar os outros; hoje, a maior riqueza é a sua estabilidade material. Números da sorte: 7, 18, 59



​Dinheiro no centro do dia. É hora de olhar para o orçamento com realismo. Nada de gastos por impulso para impressionar os outros; hoje, a maior riqueza é a sua estabilidade material. Números da sorte: 7, 18, 59

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com o Sol e a Lua no seu signo, você é o dono da rodada. Sua força de vontade está no topo e o mundo está te observando. Dê o primeiro passo naquele objetivo que você vem guardando a sete chaves. Números da sorte: 10, 20, 60



​Com o Sol e a Lua no seu signo, você é o dono da rodada. Sua força de vontade está no topo e o mundo está te observando. Dê o primeiro passo naquele objetivo que você vem guardando a sete chaves. Números da sorte: 10, 20, 60

Aquário (20/01 a 18/02)

Hoje é dia de se recolher. O Sol entra no seu signo amanhã, então aproveite hoje para encerrar ciclos e trabalhar nos bastidores. O silêncio e a meditação serão seus maiores aliados. Números da sorte: 9, 21, 55



​Hoje é dia de se recolher. O Sol entra no seu signo amanhã, então aproveite hoje para encerrar ciclos e trabalhar nos bastidores. O silêncio e a meditação serão seus maiores aliados. Números da sorte: 9, 21, 55

Peixes (20/02 a 20/03)

Networking é a palavra-chave. Busque amigos e pessoas experientes que ajudem a validar suas ideias. No amor, o companheirismo intelectual é o que vai fazer seu coração bater mais forte. Números da sorte: 12, 34, 48



​Networking é a palavra-chave. Busque amigos e pessoas experientes que ajudem a validar suas ideias. No amor, o companheirismo intelectual é o que vai fazer seu coração bater mais forte. Números da sorte: 12, 34, 48