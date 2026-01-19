ASTROLOGIA

O universo coloca três signos contra a parede nesta segunda-feira (19 de janeiro) e só quem encara a verdade sai fortalecido

Só quem encara a realidade sem fugir sai mais forte, consciente e em paz com suas escolhas

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia 19 de janeiro traz situações que exigem maturidade emocional, clareza e presença. Para alguns signos, não dá mais para confundir desejo com realidade nem empurrar desconfortos para debaixo do tapete. Encarar o que surge pode ser desafiador, mas é exatamente isso que permite crescimento real. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O dia testa sua capacidade de conter impulsos e observar antes de agir. Ao resistir à pressa e escolher fazer perguntas em vez de avançar no escuro, você preserva sua energia e reforça o respeito por si mesma.

Dica cósmica: Nem toda ação rápida é coragem. Às vezes, pausa também é força.

Libra: Uma situação coloca seus limites em evidência e pede que você escolha a si mesma. Ao priorizar seu conforto emocional em vez da aprovação alheia, você aprende que harmonia não exige autoanulação.

Dica cósmica: Dizer não pode ser o gesto mais equilibrado do dia.

Sagitário: O teste gira em torno da verdade e da sua própria experiência de vida. Ao confiar mais no que já viveu e menos em suposições idealizadas, você fortalece sua visão e se posiciona com mais segurança.

Dica cósmica: Aceitação não vale o preço de silenciar sua própria sabedoria.