Bahia tem 43 vagas imediatas para o Mais Médicos; saiba como se inscrever

Nauan Sacramento
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:10
O Ministério da Saúde abriu, na última terça-feira (3), as inscrições para o segundo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas. Na Bahia, a iniciativa disponibiliza 43 vagas imediatas destinadas a hospitais e ambulatórios da rede pública em 19 municípios. O objetivo é reduzir as filas de espera e descentralizar o atendimento de média e alta complexidade no estado.
As oportunidades no estado integram uma ação nacional que prevê a contratação de 1.206 profissionais em 16 especialidades prioritárias, incluindo anestesiologia, oncologia clínica, cirurgia geral, mastologia e ginecologia. O foco do edital são regiões remotas ou com alta vulnerabilidade social, onde a escassez de médicos especialistas compromete o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os médicos interessados em atuar na rede pública baiana ou em outros estados devem realizar a inscrição exclusivamente pela plataforma da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). O prazo termina no dia 19 de fevereiro.
Edital SGTS - Mais Medicos Fev/26
Leia o edital completo aqui
Lançado em 2025 dentro da estratégia "Agora Tem Especialistas", o programa combina a assistência direta à população com a formação em serviço. Atualmente, a Bahia conta com 45 médicos atuando pelo projeto em áreas como endoscopia e cirurgia oncológica. Com o novo edital, o governo federal espera saltar dos atuais 583 especialistas em todo o Brasil para 1.500 profissionais até o final do ano.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o programa é fruto de uma articulação com o Ministério da Educação para enfrentar a má distribuição de profissionais no território brasileiro. "Estamos vivendo um momento histórico no fortalecimento da formação e do provimento de profissionais para o SUS", afirmou o ministro durante o lançamento do edital em Brasília.
O programa oferece uma estrutura que permite ao profissional atuar em regiões do interior (onde se concentra 48,7% do efetivo atual) e em áreas metropolitanas, garantindo que o paciente não precise realizar grandes deslocamentos para consultas e exames especializados.