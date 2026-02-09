Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia tem 43 vagas imediatas para o Mais Médicos; saiba como se inscrever

Seleção do programa contempla 19 municípios baianos em áreas como oncologia e cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:10

Exame da SBMFC fortalece profissionais do primeiro nível de atenção do SUS; preparatórios como o MedExperts já aprovaram mais de mil médicos
Exame da SBMFC fortalece profissionais do primeiro nível de atenção do SUS; preparatórios como o MedExperts já aprovaram mais de mil médicos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde abriu, na última terça-feira (3), as inscrições para o segundo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas. Na Bahia, a iniciativa disponibiliza 43 vagas imediatas destinadas a hospitais e ambulatórios da rede pública em 19 municípios. O objetivo é reduzir as filas de espera e descentralizar o atendimento de média e alta complexidade no estado.

As oportunidades no estado integram uma ação nacional que prevê a contratação de 1.206 profissionais em 16 especialidades prioritárias, incluindo anestesiologia, oncologia clínica, cirurgia geral, mastologia e ginecologia. O foco do edital são regiões remotas ou com alta vulnerabilidade social, onde a escassez de médicos especialistas compromete o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os médicos interessados em atuar na rede pública baiana ou em outros estados devem realizar a inscrição exclusivamente pela plataforma da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). O prazo termina no dia 19 de fevereiro.

Edital SGTS - Mais Medicos Fev/26

Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS
1 de 9
Edital Mais medicos FEV/26 por Edital SGTS

Leia o edital completo aqui

Lançado em 2025 dentro da estratégia "Agora Tem Especialistas", o programa combina a assistência direta à população com a formação em serviço. Atualmente, a Bahia conta com 45 médicos atuando pelo projeto em áreas como endoscopia e cirurgia oncológica. Com o novo edital, o governo federal espera saltar dos atuais 583 especialistas em todo o Brasil para 1.500 profissionais até o final do ano.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o programa é fruto de uma articulação com o Ministério da Educação para enfrentar a má distribuição de profissionais no território brasileiro. "Estamos vivendo um momento histórico no fortalecimento da formação e do provimento de profissionais para o SUS", afirmou o ministro durante o lançamento do edital em Brasília.

O programa oferece uma estrutura que permite ao profissional atuar em regiões do interior (onde se concentra 48,7% do efetivo atual) e em áreas metropolitanas, garantindo que o paciente não precise realizar grandes deslocamentos para consultas e exames especializados.

Tags:

Trabalho Vagas Médico Saúde Mais Medicos

Mais recentes

Imagem - 'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo

'Cérebro do CV': quem é o traficante de Cosme de Farias que virou alvo de operação em São Paulo
Imagem - Santander oferece 36 mil bolsas para formação em tecnologia e IA; saiba como participar

Santander oferece 36 mil bolsas para formação em tecnologia e IA; saiba como participar
Imagem - Trecho da BR-110 perto de Salvador é interditado

Trecho da BR-110 perto de Salvador é interditado

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior