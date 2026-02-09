Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem tenta invadir prédio em bairro nobre e fica preso de cabeça para baixo em portão

Suspeito foi resgatado por bombeiros militares

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:32

Homem ficou preso em portão ao tentar invadir prédio na Graça
Homem ficou preso em portão ao tentar invadir prédio na Graça Crédito: Reprodução

Moradores de um prédio localizado na Rua Oito de Dezembro, no bairro da Graça, em Salvador, registraram uma cena inusitada no último sábado (7). Um homem que tentava invadir o edifício ficou preso de cabeça para baixo nas ferragens do portão. Ele precisou ser resgatado por bombeiros militares. 

Imagens de câmeras de segurança mostram o homem entrando na garagem do prédio às 21h35. Ele teria ficado preso ao tentar pular o portão para fugir. Moradores acionaram a Polícia Militar, que deslocou uma guarnição da 11º Companhia Independente para a ocorrência. 

Homem fica preso em portão durante invasão na Graça

Homem fica preso em portão durante invasão na Graça por Reprodução
Homem fica preso em portão durante invasão na Graça por Reprodução
Homem fica preso em portão durante invasão na Graça por Reprodução
Homem fica preso em portão durante invasão na Graça por Reprodução
Homem fica preso em portão durante invasão na Graça por Reprodução
Homem fica preso em portão durante invasão na Graça por Reprodução
1 de 6
Homem fica preso em portão durante invasão na Graça por Reprodução

O homem foi localizado pelos policiais preso na grade do portão, de cabeça para baixo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate.

Leia mais

Imagem - Vídeo: homem que atacou mulher na Graça apalpou idosa no mesmo dia

Vídeo: homem que atacou mulher na Graça apalpou idosa no mesmo dia

Imagem - Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo

Homem ataca e apalpa jovem no bairro da Graça; agressão foi registrada em vídeo

O invasor foi socorrido para uma unidade de saúde, onde passou por atendimento médico. Depois, foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil não confirmou se ele permanece detido. 

Mais recentes

Imagem - Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador

Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador
Imagem - Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia

Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia
Imagem - Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?