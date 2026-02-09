Homem tenta invadir prédio em bairro nobre e fica preso de cabeça para baixo em portão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:32
Moradores de um prédio localizado na Rua Oito de Dezembro, no bairro da Graça, em Salvador, registraram uma cena inusitada no último sábado (7). Um homem que tentava invadir o edifício ficou preso de cabeça para baixo nas ferragens do portão. Ele precisou ser resgatado por bombeiros militares.
Imagens de câmeras de segurança mostram o homem entrando na garagem do prédio às 21h35. Ele teria ficado preso ao tentar pular o portão para fugir. Moradores acionaram a Polícia Militar, que deslocou uma guarnição da 11º Companhia Independente para a ocorrência.
Homem fica preso em portão durante invasão na Graça
O homem foi localizado pelos policiais preso na grade do portão, de cabeça para baixo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate.
O invasor foi socorrido para uma unidade de saúde, onde passou por atendimento médico. Depois, foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil não confirmou se ele permanece detido.