SALVADOR

Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

Inspeção obrigatória também acontece no Parque de Exposições até quarta-feira (11)

Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:57

Fiscalização de trios elétricos em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador montou uma força-tarefa para alinhar medidas preventivas e reforçar os protocolos de segurança dos trios elétricos durante o Carnaval. A operação envolve Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Empresa Salvador Turismo (Saltur), além do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA).

A atuação integrada intensificará a fiscalização visual ao longo de todo o percurso dos circuitos, a partir de bases operacionais e pontos de apoio estrategicamente distribuídos.

A medida foi anunciada após a parte central do trio da banda Pagod'art ceder no Furdunço, no sábado (7), por conta de excesso do peso. A produtora e o dono do trio elétrico da banda foram autuados pela Sedur por colocarem em risco a segurança da população.

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no Furdunço 1 de 6

“A iniciativa antes e durante a festa reforça o compromisso da Prefeitura com a realização de um Carnaval seguro e responsável. A intenção é garantir que a festa aconteça com alegria, organização e respeito às normas técnicas, prevenindo acidentes e assegurando tranquilidade para todos os envolvidos no maior evento popular da cidade”, afirma o titular da Sedur, Sosthenes Macêdo.

A fiscalização segue durante o Carnaval, quando os órgãos vão realizar vistorias presenciais nos trios elétricos e carros de apoio. As equipes técnicas observarão o cumprimento da capacidade máxima de carga estabelecida em cada projeto aprovado.

Além do trabalho da força-tarefa durante a festa, a Prefeitura, em parceria com as forças de segurança do estado, segue até quarta-feira (11) com a inspeção obrigatória de trios e mini trios, no Parque de Exposições.

Fiscalização de trios elétricos em Salvador 1 de 5

Os veículos precisam apresentar Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes à vistoria veicular, manutenção e recarga de extintores, avaliação e manutenção do sistema hidrossanitário, vistoria da estrutura metálica da carreta ou semirreboque, avaliação e manutenção do sistema elétrico e de sonorização, além da manutenção do grupo gerador. O profissional responsável pela ART também indica a capacidade máxima de pessoas, informação que é fixada na placa do Crea-BA no veículo.