Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Força-tarefa reforça fiscalização de trios elétricos após incidente no Furdunço

Inspeção obrigatória também acontece no Parque de Exposições até quarta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:57

Fiscalização de trios elétricos em Salvador
Fiscalização de trios elétricos em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador montou uma força-tarefa para alinhar medidas preventivas e reforçar os protocolos de segurança dos trios elétricos durante o Carnaval. A operação envolve Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Empresa Salvador Turismo (Saltur), além do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA).

A atuação integrada intensificará a fiscalização visual ao longo de todo o percurso dos circuitos, a partir de bases operacionais e pontos de apoio estrategicamente distribuídos. 

A medida foi anunciada após a parte central do trio da banda Pagod'art ceder no Furdunço, no sábado (7), por conta de excesso do peso. A produtora e o dono do trio elétrico da banda foram autuados pela Sedur por colocarem em risco a segurança da população.

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no Furdunço

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Comunicado da Pagod'art por Reprodução
1 de 6
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais

“A iniciativa antes e durante a festa reforça o compromisso da Prefeitura com a realização de um Carnaval seguro e responsável. A intenção é garantir que a festa aconteça com alegria, organização e respeito às normas técnicas, prevenindo acidentes e assegurando tranquilidade para todos os envolvidos no maior evento popular da cidade”, afirma o titular da Sedur, Sosthenes Macêdo.

A fiscalização segue durante o Carnaval, quando os órgãos vão realizar vistorias presenciais nos trios elétricos e carros de apoio. As equipes técnicas observarão o cumprimento da capacidade máxima de carga estabelecida em cada projeto aprovado.

Além do trabalho da força-tarefa durante a festa, a Prefeitura, em parceria com as forças de segurança do estado, segue até quarta-feira (11) com a inspeção obrigatória de trios e mini trios, no Parque de Exposições. 

Fiscalização de trios elétricos em Salvador

Fiscalização de trios elétricos em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Fiscalização de trios elétricos em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Fiscalização de trios elétricos em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Fiscalização de trios elétricos em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Fiscalização de trios elétricos em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS
1 de 5
Fiscalização de trios elétricos em Salvador por Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os veículos precisam apresentar Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes à vistoria veicular, manutenção e recarga de extintores, avaliação e manutenção do sistema hidrossanitário, vistoria da estrutura metálica da carreta ou semirreboque, avaliação e manutenção do sistema elétrico e de sonorização, além da manutenção do grupo gerador. O profissional responsável pela ART também indica a capacidade máxima de pessoas, informação que é fixada na placa do Crea-BA no veículo.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador

Confira a operação especial de ônibus durante o pré-Carnaval de Salvador
Imagem - Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia

Funcionário é preso por desviar mais de R$ 120 mil de restaurante na Bahia
Imagem - Metrô Bahia opera 24 horas durante o carnaval de Salvador

Metrô Bahia opera 24 horas durante o carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?