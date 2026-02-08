Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:35
O ex-jogador de futebol Paulo Diego Messias dos Santos, 38 anos, foi morto a tiros no bairro Matadouro, na cidade de Tucano, na região nordeste da Bahia, na noite de sábado (7). A companheira da vítima, de 25 anos, que estava com ele no momento do crime também foi atingida e socorrida para uma unidade de saúde.
Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para a ocorrência e encontraram o corpo da vítima no local. Os militares realizaram buscas, mas não localizaram suspeitos do crime. O policiamento foi reforçado na região, segundo a corporação.
Segundo a Polícia Civil, Paulo Diego foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado por um suspeito. O crime será investigado pela Delegacia Territorial de Euclides da Cunha.
O ex-jogador teve passagens pelos clubes Atlântico Esporte Clube e no Feirense Futebol Clube.