Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Paulo Diego Messias dos Santos, 38, foi executado quando estava com a companheira

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:35

Ex-jogador foi morto a tiros na Bahia
Ex-jogador é morto a tiros na Bahia Crédito: Divulgação

O ex-jogador de futebol Paulo Diego Messias dos Santos, 38 anos, foi morto a tiros no bairro Matadouro, na cidade de Tucano, na região nordeste da Bahia, na noite de sábado (7). A companheira da vítima, de 25 anos, que estava com ele no momento do crime também foi atingida e socorrida para uma unidade de saúde. 

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para a ocorrência e encontraram o corpo da vítima no local. Os militares realizaram buscas, mas não localizaram suspeitos do crime. O policiamento foi reforçado na região, segundo a corporação. 

Segundo a Polícia Civil, Paulo Diego foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado por um suspeito. O crime será investigado pela Delegacia Territorial de Euclides da Cunha.

Ex-jogador é morto a tiros na Bahia

Ex-jogador Paulo Diego Messias dos Santos
Ex-jogador Paulo Diego Messias dos Santos por Divulgação
Ex-jogador Paulo Diego Messias dos Santos por Divulgação
Ex-jogador Paulo Diego Messias dos Santos por Divulgação
1 de 4
Ex-jogador Paulo Diego Messias dos Santos por Divulgação

O ex-jogador teve passagens pelos clubes Atlântico Esporte Clube e no Feirense Futebol Clube. 

