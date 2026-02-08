Acesse sua conta
'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

Parlamentar precisou colocar marca-passo após passar mal durante agenda na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:47

Ex-
ACM Neto fez publicação nas redes sociais desejando melhoras ao senador Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, manifestou solidariedade ao senador Otto Alencar, 78, que passou por um procedimento cardíaco neste domingo (8).

“Desejo pronta recuperação ao senador Otto Alencar, que precisou passar por um procedimento cardíaco após se sentir mal durante agenda política no município de Lapão. Que tenha um restabelecimento rápido e tranquilo, com saúde e serenidade junto à família”, afirmou ACM Neto.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria do senador, Otto Alencar se sentiu mal no retorno de uma agenda política realizada no município de Lapão, no centro-norte baiano. Exames médicos diagnosticaram o quadro de bradicardia, caracterizado por uma frequência cardíaca lenta.

O procedimento para implante de marca-passo foi realizado no Hospital Aliança, em Salvador, onde o senador permanece internado na UTI, com quadro de saúde considerado estável.

