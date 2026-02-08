Otto Alencar é internado e coloca marca-passo após se sentir mal durante agenda na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:36
O senador Otto Alencar (PSD) foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de um marca-passo após se sentir mal durante um evento no interior da Bahia. O parlamentar, de 78 anos, está internado em observação na UTI cardíaca do Hospital Aliança, em Salvador, onde o procedimento foi realizado. O quadro de saúde é considerado estável.
De acordo com informações divulgadas pela assessoria, Otto Alencar se sentiu mal no retorno de uma agenda política realizada no município de Lapão, no centro-norte baiano. Exames médicos diagnosticaram o quadro de bradicardia, caracterizado por uma frequência cardíaca lenta.
"O procedimento transcorreu com sucesso. O senador encontra-se bem, clinicamente estável, em observação na UTI Cardíaca, seguindo todos os protocolos médicos recomendados", afirmou a assessoria, em nota, neste domingo (8).
O marca-passo, que foi colocado no senador durante o procedimento, é um dispositivo médico eletrônico implantável que ajuda a regular os batimentos cardíacos.