Patinador artístico executa salto mortal que foi banido de competições nos Jogos de Inverno 2026

Norte-americano Ilia Malinin é conhecido como o Deus dos saltos quádruplos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 01:57

O patinador artístico Ilia Malinin nos Jogos de Inverno 2026
Crédito: Reprodução

O patinador artístico Ilia Malinin, de 21 anos, está desafiando a gravidade em suas provas nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, realizados nas cidades italianas de Milão e de Cortina d'Ampezzo. No último domingo (8), o jovem dos Estados Unidos realizou um salto com quatro rotações e meia, manobra que só ele é capaz de fazer em todo o mundo, além de um salto mortal para trás, movimento que foi proibido nas competições durante 50 anos.

Em 1977, a União Internacional de Patinação (ISU) considerou o salto mortal para trás muito perigoso, capaz de aumentar os riscos de lesões na cabeça, pescoço e coluna em caso de aterrissagens imperfeitas. Com isso, o movimento foi banido do esporte. Somente em 2024, a entidade voltou a permitir a execução do salto.

Veja como foi o salto do patinador Ilia Malinin

Deus dos Quádruplos

Ilia é ainda mais famoso por outro movimento tão espetacular quanto o anterior. O salto quádruplo é uma manobra que exige pelo menos quatro rotações no ar. Ele foi além e executou o Axel, um salto quádruplo com quatro rotações e meia.

Por ser o único atleta do mundo a realizar essa façanha ganhou a alcunha de "Deus dos Quádruplos". A primeira vez que ele conseguiu realizar o movimento foi em 2022, quando tinha apenas 17 anos. Depois disso, foram mais 11 execuções em diferentes competições.

A performance de Ilia ajudou a equipe norte-americana a levar a medalha de outro na final da patinação artística por equipes. O jovem ainda vai competir nas provas individuais.

