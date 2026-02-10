OLIMPÍADAS DE INVERNO

Após medalha no biatlo, atleta surpreende ao revelar traição à namorada: 'Só tenho olhos para ela'

Sturla Holm Lægreid disse ter confessado infidelidade à moça há uma semana

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:05

Sturla Holm Lægreid Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ Kevin Voigt

Após conquistar a medalha de bronze na prova do biatlo das Olimpíadas de Inverno, nesta terça-feira (10), o norueguês Sturla Holm Lægreid revelou ao mundo ter traído a namorada.

O relacionamento do atleta começou há cerca de seis meses. Na metade desse período, no entanto, ele traiu a companheira. “Há alguém com quem eu queria compartilhar isso e que talvez não esteja assistindo hoje. Há seis meses conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo. E, há três meses, cometi o meu maior erro e a traí”, disse, chorando, após a conquista.

A revelação ocorreu depois de Sturla ser questionado se estava feliz com a medalha, segundo informações do GE. Ele afirmou estar passando por dias difíceis após ter contado à companheira sobre a traição e direcionou a mensagem a ela. “Contei a ela há uma semana. Foi a pior semana da minha vida”, afirmou. “Eu tinha uma medalha de ouro na minha vida, e talvez muitos olhem para mim de forma diferente, mas só tenho olhos para ela. O esporte ocupou um lugar um pouco diferente nos últimos dias. Eu queria poder compartilhar isso com ela”, acrescentou.