Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após medalha no biatlo, atleta surpreende ao revelar traição à namorada: 'Só tenho olhos para ela'

Sturla Holm Lægreid disse ter confessado infidelidade à moça há uma semana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:05

Sturla Holm Lægreid
Sturla Holm Lægreid Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ Kevin Voigt

Após conquistar a medalha de bronze na prova do biatlo das Olimpíadas de Inverno, nesta terça-feira (10), o norueguês Sturla Holm Lægreid revelou ao mundo ter traído a namorada.

O relacionamento do atleta começou há cerca de seis meses. Na metade desse período, no entanto, ele traiu a companheira. “Há alguém com quem eu queria compartilhar isso e que talvez não esteja assistindo hoje. Há seis meses conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo. E, há três meses, cometi o meu maior erro e a traí”, disse, chorando, após a conquista.

Sturla Holm Lægreid

Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais
Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais/ Kevin Voigt
Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais
Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais
Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais/ Victoria Pérez
Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais/ Victoria Pérez
Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais/ Nordic Focus Photo Agency
Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais/ Nordic Focus Photo Agency
1 de 8
Sturla Holm Lægreid por Reprodução/ Redes sociais

A revelação ocorreu depois de Sturla ser questionado se estava feliz com a medalha, segundo informações do GE. Ele afirmou estar passando por dias difíceis após ter contado à companheira sobre a traição e direcionou a mensagem a ela. “Contei a ela há uma semana. Foi a pior semana da minha vida”, afirmou. “Eu tinha uma medalha de ouro na minha vida, e talvez muitos olhem para mim de forma diferente, mas só tenho olhos para ela. O esporte ocupou um lugar um pouco diferente nos últimos dias. Eu queria poder compartilhar isso com ela”, acrescentou.

No desabafo, o atleta também relembrou um episódio que o abalou profundamente dentro do esporte. Em dezembro de 2025, Sivert Guttorm Bakken, colega de equipe de Sturla, morreu na Itália.

Mais recentes

Imagem - Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada

Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada
Imagem - Patinador artístico executa salto mortal que foi banido de competições nos Jogos de Inverno 2026

Patinador artístico executa salto mortal que foi banido de competições nos Jogos de Inverno 2026
Imagem - 'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval