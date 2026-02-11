Acesse sua conta
Vini Jr e Mbappé organizam jantar e reforçam união do Real Madrid antes de decisão na Champions

Time espanhol inicia playoff continental na próxima semana, contra o Benfica

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:27

Vini Jr e Mbappe  Crédito: Divulgação I Real Madrid C.F.

Vinícius Júnior e Kylian Mbappé protagonizaram um gesto de liderança fora de campo ao promoverem um jantar para todo o elenco do Real Madrid na noite de terça-feira, em Madri. O encontro ocorreu em um restaurante da capital espanhola ligado aos dois atletas e ganhou repercussão na imprensa local.

A confraternização veio a público após o brasileiro publicar, nos stories do Instagram, uma foto ao lado dos companheiros, registrando o momento. A iniciativa é vista como uma demonstração de união do grupo em um período decisivo da temporada.

Os 24 jogadores do elenco principal participaram do jantar, realizado exatamente uma semana antes do início do playoff da Liga dos Campeões. O adversário será o Benfica, equipe que derrotou os espanhóis na última rodada da fase de liga e impediu a classificação direta do clube merengue às oitavas de final.

Os confrontos diante do time português estão marcados para 17 e 25 de fevereiro, com a partida de ida em Lisboa e a volta em Madri. Antes disso, o Real Madrid, comandado por Arbeloa, entra em campo no sábado para enfrentar a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, em duelo válido por La Liga.

Mbappé Vini jr. Real Madrid Champions

