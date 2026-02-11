LIDERANÇA

Vini Jr e Mbappé organizam jantar e reforçam união do Real Madrid antes de decisão na Champions

Time espanhol inicia playoff continental na próxima semana, contra o Benfica



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 18:27

Vini Jr e Mbappe Crédito: Divulgação I Real Madrid C.F.

Vinícius Júnior e Kylian Mbappé protagonizaram um gesto de liderança fora de campo ao promoverem um jantar para todo o elenco do Real Madrid na noite de terça-feira, em Madri. O encontro ocorreu em um restaurante da capital espanhola ligado aos dois atletas e ganhou repercussão na imprensa local.

A confraternização veio a público após o brasileiro publicar, nos stories do Instagram, uma foto ao lado dos companheiros, registrando o momento. A iniciativa é vista como uma demonstração de união do grupo em um período decisivo da temporada.

Vini Jr e Mbappé pelo Real Madrid 1 de 12

Os 24 jogadores do elenco principal participaram do jantar, realizado exatamente uma semana antes do início do playoff da Liga dos Campeões. O adversário será o Benfica, equipe que derrotou os espanhóis na última rodada da fase de liga e impediu a classificação direta do clube merengue às oitavas de final.