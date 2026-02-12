FOLIA

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta quinta-feira (12)

Abertura oficial dá início à maratona de grandes encontros

Millena Marques

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 05:30

Daniela Mercury no Campo Grande Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Carnaval de Salvador 2026 começa oficialmente na quinta-feira (12), a partir das 18h, no Circuito Osmar, no Campo Grande, com uma programação que celebra a tradição e a diversidade da música baiana. A noite de abertura reúne nomes históricos do axé, do samba, do pagode e dos blocos afro, marcando o início de seis dias intensos de folia no centro da cidade.

A festa começa com a abertura oficial comandada por Xanddy Harmonia, em pranchão especial com sambistas convidados. Na sequência, desfilam Mudei de Nome, Alexandre Peixe, Gilmelândia e Luiz Caldas, um dos precursores do axé. O pagode ganha força com La Fúria, Uel Cantor e É o Tchan. Daniela Mercury e Jau também estão entre os destaques da noite.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande) 1 de 20

Programação de quinta-feira (12)

17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)

Mudei de Nome

Gilmelândia

La Fúria

Luiz Caldas

Alexandre Peixe

A Mulherada

Daniela Mercury

Jau

Uel Cantor

Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)

É o Tchan (Bloco Pagode Total)

Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)

Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)

Banda Bankoma

Alobened

Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)

Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)

DNA e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)

Escandurras

Bjú de Milho (Trio do Comcar)

Adão Negro (Reggae o Bloco)

Sambaiana

Chicana