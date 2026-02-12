Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta quinta-feira (12)

Abertura oficial dá início à maratona de grandes encontros

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 05:30

Daniela Mercury no Campo Grande nesta terça (4)
Daniela Mercury no Campo Grande  Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Carnaval de Salvador 2026 começa oficialmente na quinta-feira (12), a partir das 18h, no Circuito Osmar, no Campo Grande, com uma programação que celebra a tradição e a diversidade da música baiana. A noite de abertura reúne nomes históricos do axé, do samba, do pagode e dos blocos afro, marcando o início de seis dias intensos de folia no centro da cidade.

A festa começa com a abertura oficial comandada por Xanddy Harmonia, em pranchão especial com sambistas convidados. Na sequência, desfilam Mudei de Nome, Alexandre Peixe, Gilmelândia e Luiz Caldas, um dos precursores do axé. O pagode ganha força com La Fúria, Uel Cantor e É o Tchan. Daniela Mercury e Jau também estão entre os destaques da noite.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
1 de 20
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução

Programação de quinta-feira (12) 

17h30 – Abertura oficial do Carnaval (Pranchão com Xanddy Harmonia e sambistas convidados)

Mudei de Nome

Gilmelândia

La Fúria

Luiz Caldas

Alexandre Peixe

A Mulherada

Daniela Mercury

Jau

Uel Cantor

Alerta Geral (Fred Gramacho, Swing de Fora, Anderson Bombom, Davi e Arlindinho)

É o Tchan (Bloco Pagode Total)

Nelson Rufino, Batifun e Eduardinho Fora da Mídia (Bloco Amor e Paixão)

Tonho Matéria (Bloco Afro Mangangá/Bloco da Capoeira)

Banda Bankoma

Alobened

Samba Trator, Eduardo Duller e Fuzukda (Bloco Proibido Proibir)

Jorge Fogueirão e Dan Mocidade (Bloco Fogueirão)

DNA e Samba e Suor (Bloco Samba & Folia)

Escandurras

Bjú de Milho (Trio do Comcar)

Adão Negro (Reggae o Bloco)

Sambaiana

Chicana

Leia mais

Imagem - Sem colar rosa: veja o que é proibido no desfile dos Filhos de Gandhy

Sem colar rosa: veja o que é proibido no desfile dos Filhos de Gandhy

Imagem - De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

Imagem - Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Salvador Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho

Cortejo Afoxé Oromi Layo celebra ancestralidade e cultura afro-brasileira no Pelourinho
Imagem - Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval

Linhas do BRT vão funcionar por 24h durante o Carnaval
Imagem - Com shows diários no Carnaval, orla de Pituaçu é opção para quem gosta de samba

Com shows diários no Carnaval, orla de Pituaçu é opção para quem gosta de samba

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo
01

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
04

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona