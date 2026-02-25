ÚLTIMO DIA

IPVA 2026: desconto de 15% é válido até esta quarta (25) na Bahia

Pagamento pode ser feito pelo portal ba.gov.br ou em bancos parceiros

Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:34

IPVA 2026: Desconto de 15% é válido até esta quarta (25) na Bahia Crédito: Joá Souza/GOVBA

Os proprietários de veículos na Bahia que desejam aproveitar o desconto de 15% no pagamento do IPVA 2026 precisam se apressar. O prazo para garantir o abatimento termina nesta quarta-feira (25), conforme alerta da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba).

De acordo com o órgão, o desconto é aplicado automaticamente em todas as opções de pagamento disponíveis. A tabela com o calendário do imposto e demais informações pode ser consultada no site oficial da Sefaz-Ba.

Como pagar

Uma das alternativas é emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) por meio do portal ba.gov.br, opção válida exclusivamente para quitação à vista do licenciamento integrado, que reúne o IPVA em cota única, taxa de licenciamento e eventuais multas.

Para isso, o contribuinte deve acessar o sistema com usuário e senha, selecionar o serviço “Pagar Licenciamento Cota Única”, informar o número do Renavam e gerar o DAE, que já contém código de barras e QR Code do Pix para pagamento. O acesso também pode ser feito com login do gov.br.

Outra possibilidade é efetuar o pagamento pelos canais do Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob, instituições bancárias parceiras da Sefaz-Ba. Nas agências, aplicativos ou caixas eletrônicos, é necessário informar o número do Renavam e seguir as orientações da instituição financeira escolhida. Nesses canais, é possível pagar apenas o imposto antecipado ou optar pela quitação do licenciamento integrado.

A Sefaz-Ba e o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) reforçam que, para o veículo estar totalmente regularizado, é indispensável quitar o licenciamento integrado, que inclui o IPVA, a taxa anual de licenciamento e eventuais multas.

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) não é mais enviado para o endereço do proprietário. Após o pagamento do licenciamento integrado, o contribuinte deve gerar o documento digital no portal ba.gov.br e, em seguida, imprimir ou salvar no celular.

Outras alternativas

Quem não conseguir efetuar o pagamento até esta quarta (25) ainda poderá obter 8% de desconto, desde que quite o valor integral até a data de vencimento da primeira parcela do calendário do IPVA 2026, conforme o final da placa do veículo.

Também há a opção de parcelamento em até cinco vezes, sem desconto, seguindo o calendário anual. O imposto só pode ser parcelado se o débito for igual ou superior a R$ 120.