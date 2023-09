Equipamentos de barracas de praias deverão ser retirados da Orla ao fim do expediente

Para deixar a região da Orla mais organizada, a Prefeitura de Salvador alugou um espaço em Patamares, reservou um caminhão e contratou pessoal para recolher os materiais de trabalho dos barraqueiros de praia, como cadeiras, mesas entre outros, para ser guardado do depósito e devolvido aos profissionais no início da manhã. Atualmente, depois que os barraqueiros encerram o expediente, os equipamentos ficam guardados em contêineres ou estruturas improvisadas na própria areia da praia.

A gestão municipal afirma que esse improviso atrapalha o visual da Orla e deixa a região pouco atrativa para os soteropolitanos e turistas, e decidiu que essas estruturas terão que ser removidas. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o caso durante a inauguração da nova Feira do Curtume, na Baixa do Fiscal, nesta quinta-feira (14), e disse que a medida será provisória.

“Toda a nossa estratégia é para devolver a cidade ao cidadão e para que o soteropolitano volte a frequentar os espaços públicos. Faz parte também da nossa estratégia para se consolidar como o principal destino turístico do país. Nas obras que estamos executando nas praias do Flamengo, Pituaçu, Patamares e Piatã, nós vamos fazer contêiners subterrâneos para que as guardarias sejam feitas sem comprometer a visibilidade da Orla, a mais bonita do Brasil. Agora, enquanto a obra não é concluída não dá para ficar do jeito que está”, afirmou.