MÚSICA CLÁSSICA

Osba apresenta Série Viagens Sinfônicas com obras do russo Shostakovich

Concerto será neste sábado (10), na Casa Salvatore, no Cabula

Tharsila Prates

Publicado em 6 de maio de 2025 às 23:30

Osba em apresentação na Casa Salvatore Crédito: Caio Lirio

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta a segunda edição do concerto #Shostavibes, dentro do projeto Viagens Sinfônicas, neste sábado (10), às 20h, na Casa Salvatore (Cabula). Idealizada pelo curador artístico e regente da orquestra, Carlos Prazeres, a série Viagens Sinfônicas propõe uma imersão nos universos sonoros de obras marcantes da música clássica. As execuções são intercaladas com comentários do maestro a respeito do contexto de produção das peças.>

O programa do #Shostavibes marca o segundo concerto da Osba em 2025 voltado ao repertório do russo Dmitri Shostakovich (1906-1975), lembrando os 50 anos de morte deste compositor, um dos mais emblemáticos do século XX. A apresentação terá a regência do maestro Carlos Prazeres e o solo da violoncelista convidada Marina Martins.>

A artista pertence à nova geração de solistas brasileiros e tem conquistado reconhecimento em diversos lugares pelo mundo. Ela é ganhadora do prêmio Exilarte, recebido na Áustria em 2021, e da Medalha Eleazar de Carvalho, pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em 2018. Em seus projetos mais recentes, desenvolveu trabalhos com a Orquestra Sinfônica Brasileira, Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica do Paraná, entre outras.>

Os ingressos para o evento estão à venda na plataforma online Sympla, pelos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).>

No programa, a Osba interpretará a “Sinfonia nº 10 em Mi Menor, Op. 93” e o “Concerto para Violoncelo Nº 2 em Sol Maior, Op.126”, que terá o solo da violoncelista Marina Martins.>

Violoncelista Marina Martins Crédito: Marco Costa/ Divulgação

De acordo com o maestro Carlos Prazeres, esta segunda edição do #Shostavibes apresentará um programa de grande densidade, trazendo um lado mais reflexivo e denso da obra do compositor russo, com obras produzidas após a Segunda Guerra Mundial.>

“Enquanto na primeira edição, em abril, apresentamos um programa com um lado mais jovial de Shostakovich, temos aqui no concerto do dia 10 de maio um lado mais reflexivo dele, talvez fruto de todo amargor e do período duro que ele viveu na Segunda Guerra. O ‘Concerto para Violoncelo Nº2’, por exemplo, é uma obra muito profunda e contemplativa, de uma maturidade ímpar”, explica Prazeres.>

Serviço:>

Sábado (10 de maio) – OSBA EM: VIAGENS SINFÔNICAS | #SHOSTAVIBES>

Horário: 20h>

Local: Casa Salvatore - Cabula>

Regente: Carlos Prazeres>

Solista: Marina Martins (violoncelo)>