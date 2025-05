SALVADOR

Jovem que vive na OAF é encontrada após 9 dias de buscas

Organização do Auxílio Fraterno informou que ela estava na casa da mãe de um ex-namorado, para onde teria ido voluntariamente

A jovem deixou a unidade no último dia 28 de abril para cumprir sua rotina habitual, que incluía o estágio e, posteriormente, a ida à escola. No entanto, naquele dia, não houve aula e, desde então, ela não retornou à instituição como de costume.>

Após buscas conduzidas pela Polícia Civil, a adolescente foi encontrada em segurança no bairro de Cajazeiras, para onde teria ido voluntariamente. Depois, foi levada para o Departamento de Proteção à Pessoa (DPP), no bairro de Itapuã.>

De acordo com a polícia, a adolescente teria ido ao encontro de um ex-namorado, que, durante as investigações, foi localizado e colaborou com as autoridades, informando sobre o paradeiro da jovem, que já se encontrava na casa da mãe do rapaz.>