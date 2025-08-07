Acesse sua conta
Samba da Resistência celebra Dia de São Lourenço com Claudya Costta

Roda de samba será realizada neste sábado (9), no Espaço Cultural Rumo do Vento

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:24

Samba da Resistência
Samba da Resistência Crédito: Divulgação

“São Lourenço, cadê o vento?" era um cântico que Seu Régi de Itapuã entoava quando criança para empinar pipa. Já adulto, quando fundou o Espaço Cultural Rumo do Vento, a relação de carinho com o santo só cresceu e o mestre passou a dar festas e distribuir lembrancinhas todo dia 10 de agosto. Desta vez, o Samba da Resistência vai incorporar a tradicional celebração de São Lourenço realizada pelo anfitrião, com uma roda de samba na véspera da data festiva, neste sábado (9), a partir das 17h, no Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã.

Os ventos da Praça do Coreto no Alto do Bela Vista de Itapuã vão se encher de música em homenagem ao Dia de São Lourenço , padroeiro da vizinha Itaparica e protetor dos pobres. Para esta edição, a tradicional roda conta com a ilustre participação de Claudya Costta , nome do samba da Bahia e da música afro-brasileira.

“Quando coloquei esse nome [Rumo do Vento] foi uma orientação espiritual que eu talvez não tivesse nem percebido, mas eu coloquei porque foi o vento que me levou para lá. Mas, depois eu liguei o nome do Rumo do Vento com São Lourenço. Aí, eu passei a ter um compromisso, sem ligação com a religião, mas uma coisa de coração mesmo no Dia de São Lourenço, chamando o pessoal para tocar”, conta Seu Régi de Itapuã.

Baiana, de Santo Amaro da Purificação, Claudya Costta se junta a Seu Régi de Itapuã e aos músicos Pedrão Abib, Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar para animar a noite, fazendo todo mundo sambar e celebrar. A cantora vai trazer o samba raiz para o evento, com homenagens a grandes nomes como Xande de Pilares, Arlindo Cruz, Alcione, Nelson Rufino, Riachão, Clara Nunes e Walmir Lima.

"Eu tenho um profundo respeito pelo Espaço Rumo do Vento. O samba é sempre agregador e com Seu Régi, esse mestre que movimenta Itapuã com composições maravilhosas, fico muito feliz. Eu vejo Seu Regi como um grande guardião do samba em Itapuã. Então, para mim é muito prazeroso fazer parte dessa conexão. A comunidade precisa de boa música!", celebra Claudya Costta.

Totalmente gratuito, o evento produzido pela Diversom celebra a tradição do samba, valorizando especialmente as canções de compositores baianos e mestres itapuanzeiros, como as de Seu Régi de Itapuã. Com uma edição por mês, o Samba da Resistência dá vida à cultura popular ao ocupar um espaço com mais de 40 anos de história na região do Abaeté, reconhecido como um Ponto de Cultura pelo Governo do Estado da Bahia .

Para quem quiser colaborar, o evento propõe um valor voluntário para ajudar nos custos do projeto (sugestão: R$ 20).

