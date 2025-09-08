VEJA DETALHES

Mutirão Serasa tem negociação de dívidas com até 99% de desconto em Salvador

Atendimentos serão realizados em agências dos Correios

Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:22

Correios fará concurso Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Consumidores terão oportunidade de renegociar dívidas com até 99% de desconto nesta terça-feira (9), em Salvador. Os atendimentos serão feitos nas agências dos Correios da capital, com condições especiais oferecidas pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Trata-se de ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas da história da Serasa. Entre as instituições participantes do mutirão, encontram-se grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros. As pendências poderão ser negociadas em mais de seis mil agências dos Correios abertas em todo o país.

De acordo com a Serasa, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. O ano de 2025, de acordo com a plataforma, já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido. Entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para participar, é preciso levar CPF e documento oficial com foto aos Correios. No balcão, deve-se pedir pelo serviço Serasa Limpa Nome. A consulta será feita na hora. “Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.