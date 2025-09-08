Mutirão Serasa tem negociação de dívidas com até 99% de desconto em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:22
Consumidores terão oportunidade de renegociar dívidas com até 99% de desconto nesta terça-feira (9), em Salvador. Os atendimentos serão feitos nas agências dos Correios da capital, com condições especiais oferecidas pela plataforma Serasa Limpa Nome.
Trata-se de ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas da história da Serasa. Entre as instituições participantes do mutirão, encontram-se grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros. As pendências poderão ser negociadas em mais de seis mil agências dos Correios abertas em todo o país.
De acordo com a Serasa, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. O ano de 2025, de acordo com a plataforma, já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido. Entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Para participar, é preciso levar CPF e documento oficial com foto aos Correios. No balcão, deve-se pedir pelo serviço Serasa Limpa Nome. A consulta será feita na hora. “Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.
“É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento”, completa.