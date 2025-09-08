Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mutirão Serasa tem negociação de dívidas com até 99% de desconto em Salvador

Atendimentos serão realizados em agências dos Correios

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15:22

Correios fará concurso
Correios fará concurso Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Consumidores terão oportunidade de renegociar dívidas com até 99% de desconto nesta terça-feira (9), em Salvador. Os atendimentos serão feitos nas agências dos Correios da capital, com condições especiais oferecidas pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Trata-se de ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas da história da Serasa. Entre as instituições participantes do mutirão, encontram-se grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros. As pendências poderão ser negociadas em mais de seis mil agências dos Correios abertas em todo o país. 

De acordo com a Serasa, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. O ano de 2025, de acordo com a plataforma, já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido. Entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para participar, é preciso levar CPF e documento oficial com foto aos Correios. No balcão, deve-se pedir pelo serviço Serasa Limpa Nome. A consulta será feita na hora. “Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

“É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento”, completa. 

Mais recentes

Imagem - Caravana do Bebê acontece em Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê acontece em Salvador com peças a partir de R$ 4,99
Imagem - Homem é morto dentro de casa em Simões Filho

Homem é morto dentro de casa em Simões Filho
Imagem - TCA abre inscrições para cursos gratuitos com 390 vagas

TCA abre inscrições para cursos gratuitos com 390 vagas

MAIS LIDAS

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
01

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
02

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - PetroReconcavo e SENAI formarão mulheres para o setor de Óleo e Gás
03

PetroReconcavo e SENAI formarão mulheres para o setor de Óleo e Gás

Imagem - Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica
04

Estagiária da TV Record morre após sofrer descarga elétrica