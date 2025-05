INADIMPLÊNCIA

Score baixo no Serasa? Veja dicas de como aumentar sua pontuação de graça

Pagar as contas em dia, ter um bom relacionamento com serviços financeiros e evitar ter o nome negativado são o primeiro passo

Yan Inácio

Publicado em 22 de maio de 2025 às 06:00

A pontuação indica as chances de um consumidor pagar as contas em dia Crédito: Serasa Divulgação

Sabe como aumentar seu score no Serasa? O aumento da nota depende exclusivamente dos hábitos financeiros e práticas como pagar as contas em dia, ter um bom relacionamento com serviços financeiros e evitar ter o nome negativado são os principais fatores para uma melhor avaliação. >

A pontuação, que varia de 0 a 1000, indica as chances de um consumidor pagar as contas em dia nos próximos meses e é uma ferramenta utilizada por empresas para avaliar o risco de crédito, que ajudam a decidir se concedem ou não um empréstimo ou cartão de crédito. Confira as dicas abaixo.>

Pague suas contas em dia e evite dívidas em aberto>

A pontualidade no pagamento de contas é o fator que mais pesa na pontuação do score, representando 29% da nota final. Quitar a fatura do cartão de crédito, parcelas de empréstimos e contas de consumo dentro do prazo ajuda a construir um histórico financeiro positivo. Quanto mais regular for o comportamento do consumidor, maior tende a ser sua credibilidade no mercado.>

Construa um histórico de relacionamento com o mercado de crédito>

A experiência no mercado, que responde por 24% do score, se refere ao tempo de vínculo do consumidor com serviços financeiros. Isso inclui contratos de telefonia, cartões de crédito e registros de consultas ao CPF por instituições. Ter movimentações ao longo dos anos, sem grandes intercorrências, mostra solidez e contribui para elevar a pontuação.>

Fuja das dívidas negativadas>

Ter o nome incluído nos cadastros de inadimplentes, como o da Serasa, prejudica diretamente o score de crédito. Esse fator representa 21% da nota, o que reforça a importância de manter as contas em dia. Se o nome já estiver negativado, a recomendação é quitar os débitos o mais rápido possível para iniciar a recuperação da pontuação.>

Solicite crédito com responsabilidade e moderação>

A busca excessiva por crédito também pode sinalizar instabilidade financeira. Esse fator considera a quantidade de consultas ao CPF feitas por empresas. Para manter o score em alta, é indicado evitar múltiplas simulações em um curto período, principalmente se não houver necessidade real de novos empréstimos ou financiamentos.>

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados>

O fator cadastral considera as informações básicas do consumidor, como endereço, telefone e vínculos com empresas. Manter esses dados atualizados na base da Serasa demonstra transparência e estabilidade. Além disso, a idade do consumidor pode influenciar positivamente nesse item ao longo do tempo.>

Valorize contratos antigos e bem gerenciados>