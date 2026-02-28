Acesse sua conta
Nanda Prado, parceira de Janete, é denunciada por poluição; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (28)

Tom Bastos, icônico personagem de "Cheias de Charme", retorna às telas em participação especial

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 17:00

Agrado estranha atitude de João Raul em 'Coração Acelerado'
Agrado (Isadora Cruz) em 'Coração Acelerado'

No último capítulo da semana, neste sábado (28), Zilá (Leandra Leal) pede que Ronei (Thomás Aquino) saia da casa dos Amaral e pressiona Cinara para tentar salvar seu casamento com Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Enquanto isso, Janete (Letícia Spiller), Zuzu (Elisa Lucinda) e Nanda Prado visitam as obras da sede da cooperativa para acompanhar o andamento do processo.

Ronei dá início às gravações do videoclipe de João Raul (Filipe Bragança), Agrado (Isadora Cruz) e Naiane (Isabelle Drummond).

A trama também conta com um retorno nostálgico: Tom Bastos (Bruno Mazzeo), o icônico empresário de Chayene e das Empreguetes em Cheias de Charme, chega ao rancho de João Raul. Tom e Ronei, no entanto, acabam tendo um embate. Nanda Prado é denunciada por poluição, e Vilma (Renata Caetano) e Agenor (Claudio Mendes) a reconhecem como parceira de Janete na cooperativa.

Eduarda (Gabz) pede a ajuda de Luan (Lucas Wickhaus) para seu show. João Raul tenta conversar com seu pai, Walmir (Antonio Calloni), que esconde suas apostas do filho. Por fim, Palhares (Gabriel Godoy) permite que Janete utilize seu programa para defender a cooperativa após as graves denúncias.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

