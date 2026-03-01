Acesse sua conta
Virginia revela exigência divertida para combinar pijama com Vini Jr na Espanha

Influenciadora mostra momento descontraído com o jogador do Real Madrid e diverte seguidores com detalhe curioso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 20:00

Virginia topa pijama combinando, mas Vini Jr impõe condição divertida Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um momento descontraído ao lado do namorado, Vinícius Júnior, na Espanha.

Nos cliques publicados nas redes sociais, o casal aparece usando pijamas combinando, calça branca com estampa de corações. Mas, para entrar na brincadeira, o camisa 7 do Real Madrid impôs uma condição inusitada.

“Ele aceitou vestir pijama combinando, mas com uma condição… A condição: camisa do Flamengo junto”, contou Virginia na legenda. Enquanto ela usava o conjunto completo, o jogador optou por combinar a calça com a camisa do Clube de Regatas do Flamengo.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini se beijam em Trancoso por Reprodução
Virginia e Vini jr escolheram hospedagem que tem praia exclusiva de 1 km e diárias de R$ 15 mil por Reprodução/Redes Sociais
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Virginia e Vini jr na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
A piscina da Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA CARAÍVA na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA ESPELHO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ TRANCOSO na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
VILLA JACUMÃ na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
BANGALÔ AO MAR na Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia por Reprodução/Reserva Jacomã
Reserva Jacomã em Trancoso, na Bahia, oferece massagens e terapias por Reprodução/Reserva Jacomã
1 de 17
Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução

O atleta ainda reagiu nos comentários: “Sempre Flamengo, né”. A troca bem-humorada divertiu amigos e fãs do casal.

Virginia e Vini Jr assumiram o relacionamento em outubro de 2025, após iniciarem o romance meses antes. Desde então, os dois costumam compartilhar momentos da rotina a dois nas redes sociais.

