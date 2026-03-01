COISA DE CASAL

Virginia revela exigência divertida para combinar pijama com Vini Jr na Espanha

Influenciadora mostra momento descontraído com o jogador do Real Madrid e diverte seguidores com detalhe curioso

Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 20:00

Virginia topa pijama combinando, mas Vini Jr impõe condição divertida Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um momento descontraído ao lado do namorado, Vinícius Júnior, na Espanha.

Nos cliques publicados nas redes sociais, o casal aparece usando pijamas combinando, calça branca com estampa de corações. Mas, para entrar na brincadeira, o camisa 7 do Real Madrid impôs uma condição inusitada.

“Ele aceitou vestir pijama combinando, mas com uma condição… A condição: camisa do Flamengo junto”, contou Virginia na legenda. Enquanto ela usava o conjunto completo, o jogador optou por combinar a calça com a camisa do Clube de Regatas do Flamengo.

O atleta ainda reagiu nos comentários: “Sempre Flamengo, né”. A troca bem-humorada divertiu amigos e fãs do casal.