Adolescente é baleada no rosto por amigo em Salvador

O homem fugiu após o disparo e a polícia trata como tentativa de homicídio

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:34

Hospital Geral do Estado (HGE) é um dos cinco hospitais onde médicos ameaçam parar
Vítima está internada no Hospital Geral do Estado (HGE)  Crédito: Divulgação/Sesab

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de um disparo de arma de fogo no rosto na madrugada desta quinta-feira (12), no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. O crime aconteceu no interior de uma casa na Rua Nossa Senhora das Dores. A Polícia Civil (PC) já iniciou as investigações e trata o episódio como tentativa de homicídio.

De acordo com informações da PC, o disparo teria sido efetuado por um amigo da vítima. As circunstâncias que levaram ao tiro, no entanto, ainda não foram esclarecidas. Logo após a ação, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi localizado pelas forças de segurança.

A jovem foi socorrida por testemunhas e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE). A unidade de saúde confirmou que a paciente permanece internada, mas não divulgou detalhes sobre o seu quadro de saúde ou se ela precisará passar por cirurgias.

O caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Polícia Civil acrescentou que diligências e oitivas com testemunhas estão sendo realizadas para confirmar a identidade do autor e entender a motivação do crime.

Salvador Adolescente Tiros Amigos Tentativa de Homicídio

