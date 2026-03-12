CRIME

Idoso de 90 anos é preso por estupro de vulnerável na Bahia

Crime foi cometido em 2014 contra criança de 6 anos

Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:57

Polícia Civil prendeu homem com mandado em aberto Crédito: Divulgação

Um homem de 90 anos condenado por estupro de vulnerável foi preso em Ibicuí, no centro-sul da Bahia, na quarta-feira (11). O crime foi cometido contra uma criança de 6 anos em 2014, segundo informações da polícia.

Após a identificação do mandado em aberto, os policiais localizaram o idoso, que foi conduzido à unidade policial.