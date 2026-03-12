Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso de 90 anos é preso por estupro de vulnerável na Bahia

Crime foi cometido em 2014 contra criança de 6 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:57

Polícia Civil prendeu suspeito
Polícia Civil prendeu homem com mandado em aberto Crédito: Divulgação

Um homem de 90 anos condenado por estupro de vulnerável foi preso em Ibicuí, no centro-sul da Bahia, na quarta-feira (11). O crime foi cometido contra uma criança de 6 anos em 2014, segundo informações da polícia. 

Após a identificação do mandado em aberto, os policiais localizaram o idoso, que foi conduzido à unidade policial.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi submetido à audiência de custódia e encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna, onde vai cumprir a pena. 

Leia mais

Imagem - Homem que roubou e estuprou mulher é preso em Santo Antônio de Jesus

Homem que roubou e estuprou mulher é preso em Santo Antônio de Jesus

Imagem - ‘Forçou sexo oral’: preso por estupro coletivo fez outra vítima em festa da escola

‘Forçou sexo oral’: preso por estupro coletivo fez outra vítima em festa da escola

Imagem - 'A mãe de alguém teve que chorar': jovens debocharam após estupro coletivo de adolescente de 17 anos

'A mãe de alguém teve que chorar': jovens debocharam após estupro coletivo de adolescente de 17 anos

Mais recentes

Imagem - Preço do combustível sofre reajuste de até 20% e fica mais caro na Bahia

Preço do combustível sofre reajuste de até 20% e fica mais caro na Bahia
Imagem - Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv
Imagem - Qual a melhor história que você já viveu em Salvador? Concurso vai escolher as mais marcantes

Qual a melhor história que você já viveu em Salvador? Concurso vai escolher as mais marcantes

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista
01

Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
02

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
03

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Imagem - ‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega
04

‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega