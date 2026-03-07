SORTE GRANDE!

Duas apostas da Bahia ganham mais de R$ 3,5 milhões na Lotofácil; veja de onde são

Prêmio total de R$ 8,5 milhões será dividido com mais dois bilhetes

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 22:28

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Dois baianos terão muito o que comemorar na noite deste sábado (7) após faturar uma bolada de mais de R$ 3,5 milhões no concurso nº 3630 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 8,5 milhões será dividido com outros dois bilhetes, do Rio de Janeiro (RJ) e Osasco (SP).

Cada uma das duas apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ R$1.832.000,33, totalizando R$ 3.664.000,66 para a Bahia.

Um dos bilhetes foi registrado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Casa Lotérica Feira da Sorte, no centro da cidade. A segunda aposta foi cadastrada em Maracas, no Vale do Jiquiriçá, na Maracás Loteria.

Os números sorteados na ocasião foram: 02-03-04-05-06-07-08-11-12-14-15-17-19-23-24.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago