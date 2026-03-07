Duas apostas da Bahia ganham mais de R$ 3,5 milhões na Lotofácil; veja de onde são

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de março de 2026 às 22:28
Dois baianos terão muito o que comemorar na noite deste sábado (7) após faturar uma bolada de mais de R$ 3,5 milhões no concurso nº 3630 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 8,5 milhões será dividido com outros dois bilhetes, do Rio de Janeiro (RJ) e Osasco (SP).
Cada uma das duas apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ R$1.832.000,33, totalizando R$ 3.664.000,66 para a Bahia.
Um dos bilhetes foi registrado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Casa Lotérica Feira da Sorte, no centro da cidade. A segunda aposta foi cadastrada em Maracas, no Vale do Jiquiriçá, na Maracás Loteria.
Os números sorteados na ocasião foram: 02-03-04-05-06-07-08-11-12-14-15-17-19-23-24.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).