Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Multinacional abre 30 vagas para Programa Aprendiz na Bahia; veja como participar da seleção

Inscrições serão abertas na próxima quinta-feira (4) e segue até 4 de janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:57

Multinacional abre 30 vagas para Programa Aprendiz na Bahia; veja como participar da seleção
Multinacional abre 30 vagas para Programa Aprendiz na Bahia; veja como participar da seleção Crédito: RHI Magnesita/ Divulgação

Líder global em refratários, a RHI Magnesita abre 30 vagas para o seu Programa Aprendiz 2026 em sua unidade de Brumado, no sudoeste baiano. A iniciativa oferece capacitação profissional completa. As inscrições estarão abertas de 4º de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 e podem ser realizadas via link do vagas.com e pelo LinkedIn RHI Magnesita.

O público elegível para o programa inclui jovens entre 18 e 22 anos. Para Pessoas com Deficiência (PcD), a idade mínima é de 18 anos sem limitação de idade. A escolaridade exigida é Ensino Fundamental ou Ensino Médio (completo ou em andamento). É necessário ter disponibilidade para período integral, de 8 horas por dia, pois o programa inclui o curso de aprendizagem no SENAI Vitória da Conquista e a parte prática na empresa em ambos os turnos.

Os benefícios oferecidos incluem salário proporcional ao salário-mínimo, cartão alimentação, vale-transporte, refeição na empresa, seguro de vida, programa assistencial Pleno Apoio, Wellhub, além de acesso a treinamentos e programas de desenvolvimento.

"O Programa Aprendiz é um pilar fundamental do nosso compromisso com o desenvolvimento social e a sustentabilidade. É uma oportunidade real de capacitação técnica no setor de mineração e refratários, que se alinha à nossa visão de inovação e responsabilidade social, preparando a próxima geração de talentos para alcançar seu potencial máximo", diz Claudio Morais, diretor de Pessoas & Cultura LATAM da RHI Magnesita.

A RHI Magnesita é o fornecedor líder global de produtos, sistemas e soluções refratárias de alta qualidade que são essenciais para processos de alta temperatura, superiores a 1.200°C, em uma ampla variedade de indústrias, incluindo aço, cimento, metais não ferrosos e vidro.

Com uma cadeia de valor verticalmente integrada, de matérias-primas a produtos refratários e soluções totalmente baseadas em desempenho, a RHI Magnesita atende clientes em todo o mundo, com mais de 20 mil funcionários em 68 unidades de produção, 10 unidades de reciclagem e mais de 70 escritórios de vendas.

Mais recentes

Imagem - Bahia e mais 16 estados terão isenção no IPVA 2026 em veículos; saiba mais

Bahia e mais 16 estados terão isenção no IPVA 2026 em veículos; saiba mais
Imagem - Inscrições para concurso público com 192 vagas imediatas e salários de até R$ 3,4 mil terminam hoje

Inscrições para concurso público com 192 vagas imediatas e salários de até R$ 3,4 mil terminam hoje
Imagem - Rede de supermercado com unidades na Bahia abre mais 1.800 vagas de emprego

Rede de supermercado com unidades na Bahia abre mais 1.800 vagas de emprego

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores
02

Guns N' Roses abre venda de ingressos para show em Salvador; veja valores

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor