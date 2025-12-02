OPORTUNIDADE

Multinacional abre 30 vagas para Programa Aprendiz na Bahia; veja como participar da seleção

Inscrições serão abertas na próxima quinta-feira (4) e segue até 4 de janeiro de 2026

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:57

Multinacional abre 30 vagas para Programa Aprendiz na Bahia; veja como participar da seleção Crédito: RHI Magnesita/ Divulgação

Líder global em refratários, a RHI Magnesita abre 30 vagas para o seu Programa Aprendiz 2026 em sua unidade de Brumado, no sudoeste baiano. A iniciativa oferece capacitação profissional completa. As inscrições estarão abertas de 4º de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 e podem ser realizadas via link do vagas.com e pelo LinkedIn RHI Magnesita.

O público elegível para o programa inclui jovens entre 18 e 22 anos. Para Pessoas com Deficiência (PcD), a idade mínima é de 18 anos sem limitação de idade. A escolaridade exigida é Ensino Fundamental ou Ensino Médio (completo ou em andamento). É necessário ter disponibilidade para período integral, de 8 horas por dia, pois o programa inclui o curso de aprendizagem no SENAI Vitória da Conquista e a parte prática na empresa em ambos os turnos.

Os benefícios oferecidos incluem salário proporcional ao salário-mínimo, cartão alimentação, vale-transporte, refeição na empresa, seguro de vida, programa assistencial Pleno Apoio, Wellhub, além de acesso a treinamentos e programas de desenvolvimento.

"O Programa Aprendiz é um pilar fundamental do nosso compromisso com o desenvolvimento social e a sustentabilidade. É uma oportunidade real de capacitação técnica no setor de mineração e refratários, que se alinha à nossa visão de inovação e responsabilidade social, preparando a próxima geração de talentos para alcançar seu potencial máximo", diz Claudio Morais, diretor de Pessoas & Cultura LATAM da RHI Magnesita.

A RHI Magnesita é o fornecedor líder global de produtos, sistemas e soluções refratárias de alta qualidade que são essenciais para processos de alta temperatura, superiores a 1.200°C, em uma ampla variedade de indústrias, incluindo aço, cimento, metais não ferrosos e vidro.