Multinacional abre 30 vagas para Programa Aprendiz na Bahia; veja como participar da seleção

Perla Ribeiro
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:57
Líder global em refratários, a RHI Magnesita abre 30 vagas para o seu Programa Aprendiz 2026 em sua unidade de Brumado, no sudoeste baiano. A iniciativa oferece capacitação profissional completa. As inscrições estarão abertas de 4º de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 e podem ser realizadas via link do vagas.com e pelo LinkedIn RHI Magnesita.
O público elegível para o programa inclui jovens entre 18 e 22 anos. Para Pessoas com Deficiência (PcD), a idade mínima é de 18 anos sem limitação de idade. A escolaridade exigida é Ensino Fundamental ou Ensino Médio (completo ou em andamento). É necessário ter disponibilidade para período integral, de 8 horas por dia, pois o programa inclui o curso de aprendizagem no SENAI Vitória da Conquista e a parte prática na empresa em ambos os turnos.
Os benefícios oferecidos incluem salário proporcional ao salário-mínimo, cartão alimentação, vale-transporte, refeição na empresa, seguro de vida, programa assistencial Pleno Apoio, Wellhub, além de acesso a treinamentos e programas de desenvolvimento.
"O Programa Aprendiz é um pilar fundamental do nosso compromisso com o desenvolvimento social e a sustentabilidade. É uma oportunidade real de capacitação técnica no setor de mineração e refratários, que se alinha à nossa visão de inovação e responsabilidade social, preparando a próxima geração de talentos para alcançar seu potencial máximo", diz Claudio Morais, diretor de Pessoas & Cultura LATAM da RHI Magnesita.
A RHI Magnesita é o fornecedor líder global de produtos, sistemas e soluções refratárias de alta qualidade que são essenciais para processos de alta temperatura, superiores a 1.200°C, em uma ampla variedade de indústrias, incluindo aço, cimento, metais não ferrosos e vidro.
Com uma cadeia de valor verticalmente integrada, de matérias-primas a produtos refratários e soluções totalmente baseadas em desempenho, a RHI Magnesita atende clientes em todo o mundo, com mais de 20 mil funcionários em 68 unidades de produção, 10 unidades de reciclagem e mais de 70 escritórios de vendas.