Construtora Tenda anuncia mutirão de vagas em Salvador; veja como participar

Perla Ribeiro
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:25
Referência nacional em habitação popular, a Construtora Tenda promoverá um mutirão de vagas em Salvador, com cerca de 20 oportunidades para a área de montador. O mutirão vai ocorrer na próxima quinta-feira (04), às 9 horas, na Rua Antônio da Silva Coelho, S/N, no nairro Jardim Armação.
As oportunidades são destinadas a montadores e ajudantes de forma de alumínio, com atuação na cidade de Salvador e Região Metropolitana. O pacote de benefícios inclui planos de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, vale-alimentação, folga no aniversário, auxílio creche até os 2 anos do bebê para mães e licença paternidade estendida.
Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros
Além disso, os contratados terão também acesso ao Clube de Parcerias da empresa, descontos para ingresso em cinema e em Farmácias e convênio com academias com o WellHub (antigo Gympass). A Tenda atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2.