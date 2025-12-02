OPORTUNIDADE

Construtora Tenda anuncia mutirão de vagas em Salvador; veja como participar

Processo seletivo será presencial, na próxima quinta-feira (04); vagas são para atuação em Salvador e Região Metropolitana

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:25

Referência nacional em habitação popular, a Construtora Tenda promoverá um mutirão de vagas em Salvador, com cerca de 20 oportunidades para a área de montador. O mutirão vai ocorrer na próxima quinta-feira (04), às 9 horas, na Rua Antônio da Silva Coelho, S/N, no nairro Jardim Armação.

As oportunidades são destinadas a montadores e ajudantes de forma de alumínio, com atuação na cidade de Salvador e Região Metropolitana. O pacote de benefícios inclui planos de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, vale-alimentação, folga no aniversário, auxílio creche até os 2 anos do bebê para mães e licença paternidade estendida.

