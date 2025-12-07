AVENTURAS NO AMOR!

Anjo do amor traz relacionamentos agitados para 5 signos a partir deste domingo (7)

Momento é de novas aventuras, contatinhos e encontros

Felipe Sena

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:30

Relações chegam de várias formas para os signos Crédito: Imagem criada por Inteligência Artificial

Se alguns já não tinham mais esperanças no amor neste final de ano, pode mudar as expectativas, pois o mês de dezembro, principalmente a partir deste domingo (7), reserva mudanças significativas para vários signos. Confira abaixo:

Áries

Sempre agitado e com diversas coisas para fazer, é um ótimo momento para novas experiências e aventuras amorosas. Uns vão ter um namoro quentíssimo, mas romance à distância não está descartado. Inclusive, pode ser um colega de profissão.

Touro

O contatinho pode virar love. Então é importante aproveitar para ter conversas importantes, acertar os ponteiros e definir a relação, e embora possa ficar com ciúmes nas primeiras semanas, o signo tende a ficar derretido a viver um amor potente, honesto e companheiro, mas sem muito grude. Um romance com alguém de longe promete se firmar na segunda quinzena de dezembro.

Gêmeos

Além de seu bom humor e alegria, o time de astros transitando na Casa do Relacionamento em diferentes períodos de dezembro reforçam o lado sociável, espontâneo, falante e aventureiro. Não devem faltar oportunidades de conhecer alguém e dar um start num romance quente. Se já tem um ficante ou amor, a relação ganha intensidade, animação e fogo.

Leão

Se os outros meses foram tranquilos, dezembro promete ser movimentado, com flertes, aventuras amorosas, uns pegas quentes e até mudança de status de relacionamento nas redes sociais. Afinal, com um time de astros percorrendo o paraíso astral, você tende a virar crush favorito sem esforço. Daí a conversa vai de ficada para romance, mas a relação só deve virar o ano se houver dinâmica e interesse.

Libra