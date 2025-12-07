Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo do amor traz relacionamentos agitados para 5 signos a partir deste domingo (7)

Momento é de novas aventuras, contatinhos e encontros

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:30

Relações chegam de várias formas para os signos
Relações chegam de várias formas para os signos Crédito: Imagem criada por Inteligência Artificial

Se alguns já não tinham mais esperanças no amor neste final de ano, pode mudar as expectativas, pois o mês de dezembro, principalmente a partir deste domingo (7), reserva mudanças significativas para vários signos. Confira abaixo:

Áries

Sempre agitado e com diversas coisas para fazer, é um ótimo momento para novas experiências e aventuras amorosas. Uns vão ter um namoro quentíssimo, mas romance à distância não está descartado. Inclusive, pode ser um colega de profissão.

Touro

O contatinho pode virar love. Então é importante aproveitar para ter conversas importantes, acertar os ponteiros e definir a relação, e embora possa ficar com ciúmes nas primeiras semanas, o signo tende a ficar derretido a viver um amor potente, honesto e companheiro, mas sem muito grude. Um romance com alguém de longe promete se firmar na segunda quinzena de dezembro.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Leia mais

Imagem - Abundância! Três signos podem fechar o ano com avanços, oportunidades e dinheiro entrando com facilidade

Abundância! Três signos podem fechar o ano com avanços, oportunidades e dinheiro entrando com facilidade

Imagem - 3 signos vão receber uma notícia incrível neste Natal; veja quais

3 signos vão receber uma notícia incrível neste Natal; veja quais

Imagem - 4 pares de signos vão viver crise pesada no relacionamento em 2026

4 pares de signos vão viver crise pesada no relacionamento em 2026

Gêmeos

Além de seu bom humor e alegria, o time de astros transitando na Casa do Relacionamento em diferentes períodos de dezembro reforçam o lado sociável, espontâneo, falante e aventureiro. Não devem faltar oportunidades de conhecer alguém e dar um start num romance quente. Se já tem um ficante ou amor, a relação ganha intensidade, animação e fogo.

Leão

Se os outros meses foram tranquilos, dezembro promete ser movimentado, com flertes, aventuras amorosas, uns pegas quentes e até mudança de status de relacionamento nas redes sociais. Afinal, com um time de astros percorrendo o paraíso astral, você tende a virar crush favorito sem esforço. Daí a conversa vai de ficada para romance, mas a relação só deve virar o ano se houver dinâmica e interesse.

Libra

Se prepare porque o último mês do ano chega com um plot twist e uma reviravolta bombástica. Tudo indica que vai pintar uma pessoa intrigante, capaz de virar sua vida do avesso. Também deve acontecer um encontro em festa, ceia ou amigo secreto da família, especialmente na casa de irmãos ou primos. No entanto, se o flerte ou amor atual não está acendendo seus desejos, é o momento de partir para uma renovação ou chamar o próximo contatinho da agenda.

Tags:

Astrologia

Mais recentes

Imagem - As ilusões caem e a verdade aparece: veja o que cada signo vive no amor nesta semana (entre 8 e 14 de dezembro)

As ilusões caem e a verdade aparece: veja o que cada signo vive no amor nesta semana (entre 8 e 14 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe comenta rivalidade entre Virginia e Ana Castela: 'Me incomoda'

Zé Felipe comenta rivalidade entre Virginia e Ana Castela: 'Me incomoda'
Imagem - Do gato à carne mal cozida: entenda o risco que você corre de ter doença capaz de cegar

Do gato à carne mal cozida: entenda o risco que você corre de ter doença capaz de cegar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - O mistério do vilarejo que foi uma potência do diamante, mas hoje só moram 20 pessoas
02

O mistério do vilarejo que foi uma potência do diamante, mas hoje só moram 20 pessoas

Imagem - Coelba irá remover cabos irregulares de internet em 19 municípios; veja quais
03

Coelba irá remover cabos irregulares de internet em 19 municípios; veja quais

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento