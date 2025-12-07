Anjo do amor traz relacionamentos agitados para 5 signos a partir deste domingo (7)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:30
Se alguns já não tinham mais esperanças no amor neste final de ano, pode mudar as expectativas, pois o mês de dezembro, principalmente a partir deste domingo (7), reserva mudanças significativas para vários signos. Confira abaixo:
Sempre agitado e com diversas coisas para fazer, é um ótimo momento para novas experiências e aventuras amorosas. Uns vão ter um namoro quentíssimo, mas romance à distância não está descartado. Inclusive, pode ser um colega de profissão.
O contatinho pode virar love. Então é importante aproveitar para ter conversas importantes, acertar os ponteiros e definir a relação, e embora possa ficar com ciúmes nas primeiras semanas, o signo tende a ficar derretido a viver um amor potente, honesto e companheiro, mas sem muito grude. Um romance com alguém de longe promete se firmar na segunda quinzena de dezembro.
Veja as características dos signos
Além de seu bom humor e alegria, o time de astros transitando na Casa do Relacionamento em diferentes períodos de dezembro reforçam o lado sociável, espontâneo, falante e aventureiro. Não devem faltar oportunidades de conhecer alguém e dar um start num romance quente. Se já tem um ficante ou amor, a relação ganha intensidade, animação e fogo.
Se os outros meses foram tranquilos, dezembro promete ser movimentado, com flertes, aventuras amorosas, uns pegas quentes e até mudança de status de relacionamento nas redes sociais. Afinal, com um time de astros percorrendo o paraíso astral, você tende a virar crush favorito sem esforço. Daí a conversa vai de ficada para romance, mas a relação só deve virar o ano se houver dinâmica e interesse.
Se prepare porque o último mês do ano chega com um plot twist e uma reviravolta bombástica. Tudo indica que vai pintar uma pessoa intrigante, capaz de virar sua vida do avesso. Também deve acontecer um encontro em festa, ceia ou amigo secreto da família, especialmente na casa de irmãos ou primos. No entanto, se o flerte ou amor atual não está acendendo seus desejos, é o momento de partir para uma renovação ou chamar o próximo contatinho da agenda.