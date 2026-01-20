DINHEIRO

Justiça obriga homem a dividir prêmio da Mega da Virada com amigo após recusa; entenda

Amigos ganharam R$ 45 mil na quina

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 23:01

Mega da Virada Crédito: Reprodução

Um homem acionou a Justiça sergipana para receber metade do prêmio conquistado com um amigo na Mega da Virada. O caso ocorreu na edição de 2022, quando os dois faturaram um prêmio da quina no valor de R$ 45 mil. O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE) determinou que o valor seja dividido entre ambos, moradores do município de Frei Paulo.

A decisão foi proferida em dezembro do ano passado, segundo informações do portal g1. O juiz Camilo Chianca de Oliveira determinou que o réu pague R$ 22.719,39, com correção monetária, considerando que o prêmio foi sacado em 2023.

De acordo com as informações do processo, os dois amigos foram juntos até a lotérica e realizaram a compra do bilhete. Após o sorteio e a confirmação da vitória com cinco acertos, o réu retirou o prêmio e se recusou a dividir o valor. Ele alegou que o combinado era realizar três apostas em conjunto, mas que a aposta com os números vencedores teria sido feita por conta própria.

