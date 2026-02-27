Tarot de sexta-feira (27 de fevereiro): A Força traz coragem e superação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05:30
O tarot desta sexta-feira, 27 de fevereiro, revela A Força como carta do dia. O arcano simboliza coragem, equilíbrio emocional e poder interior, mostrando que a verdadeira vitória não vem da imposição, mas do autocontrole e da determinação silenciosa.
A energia desta sexta pede firmeza diante de desafios. Situações que exigem paciência podem surgir, especialmente no trabalho ou em relacionamentos. A carta lembra que agir com impulsividade pode enfraquecer resultados, já a serenidade fortalece.
No campo profissional, é um dia para demonstrar maturidade e liderança tranquila. Você pode ser testado, mas terá capacidade de provar seu valor com postura e segurança. No amor, a carta sugere diálogo calmo e compreensão, evitando disputas desnecessárias.
A Força também indica superação de inseguranças internas. Medos antigos podem ser enfrentados com mais clareza agora. É um momento de confiar em si e reconhecer o próprio poder.