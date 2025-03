CAMISA 10

Arrascaeta faz tatuagem em homenagem ao Flamengo; veja foto

O meia já tinha uma tatuagem com o urubu mascote e sua antiga numeração no clube

Marina Branco

Publicado em 10 de março de 2025 às 14:30

Tatuagens de Arrascaeta para o Flamengo Crédito: Reprodução I Instagram

Com 300 jogos pelo Flamengo, Arrascaeta decidiu homenagear o clube marcando para sempre o Mengão na pele. O jogador tatuou o número 10, camisa que recebeu no rubro-negro, na semana em que recebeu homenagens da torcida na semifinal do Campeonato Carioca.>

Homenageado com um mosaico 3D preparado pela torcida em homenagem à marca de jogos, com referências a ele e a Zico, ídolo flamenguista, o meia tatuou na pele o número que recebeu após Gabigol deixar o time no ano passado. No entanto, a estreia com a nova numeração foi apenas nesta temporada.>

Mosaico do Flamengo para Arrascaeta Crédito: Reprodução I Threads