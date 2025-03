NA FESTA

Neymar, Gabigol e Arrascaeta: como foi o Carnaval dos jogadores de futebol

Atletas aproveitaram folga para curtir a folia no Rio de Janeiro; veja detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2025 às 11:30

Neymar e Bruninho em camarote na Sapucaí Crédito: Reprodução/Instagram

Vários jogadores de futebol aproveitaram o período de folga de seus respectivos clubes para curtir o Carnaval. Foi o caso, por exemplo, de Neymar, que levou três 'parças' do Santos de helicóptero para assistir com ele ao desfile das escolas de samba no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.>

O camisa 10 apareceu na folia, na madrugada de terça-feira (4), acompanhado do zagueiro João Basso, do volante Tomás Rincón e do atacante Soteldo, além da esposa, Bruna Biancardi. Também se encontrou na folia com Bruninho, da seleção brasileira de vôlei, e do surfista Pedro Scooby.>

Neymar e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar e Bruna chegando no carnaval ontem! ????? pic.twitter.com/ZVUo9OHhfT — BB (@Luacheia12345) March 4, 2025

? ¡Neymar se llevó al carnaval de Río de Janeiro a Rincón y Soteldo! pic.twitter.com/XtXlF8bwLa — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 5, 2025

A Sapucaí ainda recebeu um grupo de jogadores do Flamengo e do Fluminense. Arrascaeta, Leo Pereira, Leo Ortiz, Erick Pulgar e Guillermo Varela, todos do rubro-negro, estiveram juntos em um camarote no domingo (2). Os uruguaios Canobbio, Facundo Bernal e Joaquín Lavega também foram curtir aos desfiles das escolas de samba.>

MENGÃO NA AVENIDA!



Alguns jogadores do Flamengo aproveitaram o domingo de folga para curtir o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.



Arrascaeta, Leo Pereira, Leo Ortiz, Erick Pulgar e Guillermo Varela estiveram juntos em um dos… pic.twitter.com/8TszgjMOz9 — Paparazzo Rubro-Negro (@PapaRubroNegro) March 3, 2025

Fluruguaios na Sapucaí: Bernal, Lavega e Canobbio foram pro Carnaval após a vitória do Fluminense por 4x0 na noite de ontem. pic.twitter.com/EwvyhiA3P5 — Gabriel Souza | Cartola Tricolor ✝️ (@gabrielffc17) March 3, 2025

Já Paulinho, atacante do Palmeiras, teve um Carnaval animado. O jogador foi flagrado aos beijos com duas mulheres - uma loira e, em outro momento, uma morena - durante o CarnaRildy. O atleta, que ainda não estreou com a camisa alviverde após dois meses de sua chegada, foi convidado para participar do desfile da Estação Primeira de Mangueira, mas recusou "por questões profissionais".>

Gabigol, por sua vez, também viajou ao Rio de Janeiro, acompanhado de João Pedro Fernandes, filho mais novo de Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense. Mas ele não foi à Sapucaí. O camisa 9 do Cruzeiro preferiu ficar a namorada, Rafaella Santos, irmã de Neymar. Os dois assistiram pela televisão à partida entre Santos e Red Bull Bragantino em Mangaratiba.>