EM PRODUÇÃO

Próxima obra do vencedor do Oscar será série sobre ídolo do Corinthians

Diretor de Ainda Estou Aqui, Walter Salles está desenvolvendo um documentário para o Globoplay; veja detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2025 às 09:26

Walter Salles com a estatueta Crédito: Divulgação/The Academy

O diretor Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional com "Ainda Estou Aqui", está desenvolvendo uma série documental sobre a vida de Sócrates, ex-jogador do Corinthians e Seleção Brasileira. A produção, intitulada "Sócrates Brasileiro", será exibida no Globoplay e tem o apoio da família do ex-atleta.>

O documentário terá quatro episódios e mostrará a história do Doutor, que nasceu em Belém (PA), mas passou sua infância e adolescência em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Lá, se formou como médico na Universidade de São Paulo (USP) e iniciou a carreira de jogador no Botafogo-SP. A série está em fase de montagem e ainda não tem data de estreia definida. Sócrates morreu em 4 de dezembro de 2011, aos 57 anos, devido a uma infecção generalizada.>

Um dos irmãos de Sócrates, Raimar participou da produção e elogiou a abordagem do cineasta. "Foi muito interessante, a sutileza como ele conduziu, a riqueza de detalhes, nos deixou muito à vontade. Reunimos os irmãos com ele, e dava para ver a felicidade na cara dele. Ele conquistou a família na hora", disse.>

"O Magrão participou muito das mudanças do país, com as Diretas Já, e isso casou muito com o que o Walter Salles gosta também", pontuou. "O Sócrates sempre pregou o futebol como arte popular, um espetáculo para o público. Acho que o Walter já o admirava e se aprofundou mais", completou.>

Com o Oscar conquistado no último domingo (2) por Walter Salles, a família de Sócrates fala na grande expectativa de ver a visão cinematográfica do diretor contar a história de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.>