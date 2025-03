NO RIO DE JANEIRO

Jogador do Palmeiras é flagrado aos beijos com duas mulheres no Carnaval; veja

Atacante foi visto em clima de romance com uma loira e, pouco depois, com uma morena

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2025 às 10:42

Paulinho, do Palmeiras, foi visto aos beijos com duas mulheres no Carnaval do Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@paulinho10/@condominiodafifi

O atacante Paulinho foi flagrado em clima de romance com duas mulheres no Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada da última terça-feira (4). Ele foi visto aos beijos com uma loira e, pouco depois, apareceu trocando carícias com outra moça, dessa vez morena, no mesmo evento.>

Vídeos mostram os momentos do atleta durante o CarnaRildy. Nos comentários da publicação, feita pelo Condomínio da Fifi, vários seguidores defenderam Paulinho. "Carnaval é isso, está vivendo de verdade ele", escreveu uma pessoa. "Tem que beijar mesmo", afirmou outra. "Boa, meu jogador! Curte mesmo e aproveita. A torcida te apoia!", falou uma terceira.>

O atacante foi anunciado pelo Palmeiras no dia 31 de dezembro de 2024, em um negócio que, até então, representava a compra mais cara da história do clube paulista - foi superada pela de Vitor Roque, oficializada na última sexta-feira (28). Ele, porém, ainda não estreou com a camisa alviverde após dois meses de sua chegada. >