Real Madrid ou Arábia Saudita? Vini Jr. revela próximos planos: 'Meu sonho'

Brasileiro demonstrou tranquilidade em relação ao seu futuro

O brasileiro reafirmou, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (3), sua vontade de seguir no time espanhol. Vini expressou o desejo de renovar contrato com o clube merengue o quanto antes e demonstrou que quer seguir escrevendo sua história no clube.>

"Estou muito tranquilo porque tenho contrato até 2027 e espero que possamos renová-lo o quanto antes. Estou realizando meu sonho jogando com os melhores jogadores, com o melhor treinador, com o melhor presidente. Não poderia estar em um lugar melhor do que aqui", afirmou.>