Arrascaeta, do Flamengo, mostra o rostinho do filho pela primeira vez; veja fotos

Milano é o primeiro filho do craque com a esposa, Camila Bastiani

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 09:31

Arrascaeta e Camila Bastiani
Arrascaeta e Camila Bastiani Crédito: Adriano Fontes/Divulgação (@adrianofontesfoto)

Arrascaeta compartilhou, nas redes sociais, nesta segunda-feira (8), as primeiras fotos do rostinho do filho, Milano. O jogador do Flamengo e a esposa, Camila Bastiani, anunciaram a chegada do bebê no último sábado (6). O parto foi antecipado para que o meia pudesse conhecer o menino antes de viajar com o elenco rubro-negro para o Catar, onde o time disputa a Copa Intercontinental.

"Milano de Arrascaeta Bastiani", escreveu o atleta na legenda. Campeão da Libertadores e do Brasileirão neste ano, Arrascaeta mostrou fotos em que o bebê aparece usando um body de crochê na cor creme. Além disso, ele publicou uma foto na sala de parto, beijando a esposa.

As imagens arrancaram elogios dos seguidores. "Parabéns e que o Milano venha para iluminar ainda mais o lar de vocês", desejou o craque Zico. "Deus abençoe com muita saúde! Parabéns, família!", publicou o jogador de basquete Olivinha. "Ounnn bebê mais lindo do mundo!! Chuva de bênçãos pro nosso uruguaioca favorito", disse a blogueira Thereza Chammas.

Arrascaeta anunciou a chegada de Milano ao publicar um registro do carimbo do pé do neném em seu braço. "Bienvenido, Milanito", escreveu. Há uma semana, o meia tinha lamentado a ausência da esposa da final da Libertadores em Lima, no Peru, por conta da reta final da gestação. Na última quarta-feira (3), na conquista do Brasileirão, ela esteve no Maracanã na comemoração do título nacional, três dias antes de dar à luz.

O anúncio da gravidez foi feito no final de junho, em um post no Instagram após a eliminação do clube carioca na Copa do Mundial de Clubes da FIFA. "Obrigado, Deus, por essa bênção. Estamos te esperando com muito amor, mamãe, papai e seus irmãozinhos Alfi e León", escreveu Arrascaeta, se referindo a seus cachorros.

Em novembro, o casal anunciou o nome do bebê, durante a homenagem feita pelo Flamengo para o jogador, que renovou até 2028. Ele posou para fotos segurando um body de neném com o nome Milano e o número 10, que usa no time.

Arrascaeta e Camila se conheceram em 2013 e chegaram a se separar, mas retomaram a relação. Em 2023, os dois se casaram em uma festa para mais de 300 pessoas em Punta del Este, balneário do Uruguai, país onde os dois nasceram.

