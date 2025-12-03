COM O PÉ DIREITO

GIANA estreia nos palcos com show esgotado e participação especial de Gustavo Mioto

Cantora inaugura a era FELÍDIA com apresentação marcante e público lotando o Cine Joia

Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:54

GIANA e Gustavo Mioto Crédito: Divulgação

GIANA viveu seu primeiro grande momento nos palcos na última quinta-feira (27), quando fez sua estreia oficial no Cine Joia, em São Paulo, com todos os ingressos esgotados. A apresentação lançou a era FELÍDIA, fase que destaca a força criativa, o estilo próprio e a nova estética musical da artista.

O público presenciou um espetáculo vibrante do início ao fim. Antes de GIANA assumir o palco, Gabriel Froede abriu a noite, preparando o terreno para o clima elétrico que viria em seguida. Em sua estreia, a cantora mostrou desenvoltura e surpreendeu ao alternar entre diversos instrumentos, como teclado, violão, guitarra, cavaquinho, bateria e baixo, tudo isso sem perder o controle vocal, que se manteve firme durante toda a apresentação.

Um dos momentos mais esperados aconteceu quando Gustavo Mioto fez uma aparição especial. Ele se juntou à artista em “Vestígios Carnais”, faixa do novo álbum que sela a parceria entre os dois. A plateia ainda foi ao delírio quando ambos interpretaram “Need You Now”, com Mioto assumindo a guitarra em uma performance que emocionou o público.

O setlist misturou faixas da nova fase, como “Felídia”, “Segredo Clichê”, “Cabernet” e “Ex Sozinha”, com uma seleção de covers que animou os fãs, incluindo interpretações de “SexyBack”, “Rock Your Body”, “Beggin’”, “Vienna” e “Use Somebody”.