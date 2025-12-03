Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

GIANA estreia nos palcos com show esgotado e participação especial de Gustavo Mioto

Cantora inaugura a era FELÍDIA com apresentação marcante e público lotando o Cine Joia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:54

GIANA e Gustavo Mioto Crédito: Divulgação

GIANA viveu seu primeiro grande momento nos palcos na última quinta-feira (27), quando fez sua estreia oficial no Cine Joia, em São Paulo, com todos os ingressos esgotados. A apresentação lançou a era FELÍDIA, fase que destaca a força criativa, o estilo próprio e a nova estética musical da artista.

O público presenciou um espetáculo vibrante do início ao fim. Antes de GIANA assumir o palco, Gabriel Froede abriu a noite, preparando o terreno para o clima elétrico que viria em seguida. Em sua estreia, a cantora mostrou desenvoltura e surpreendeu ao alternar entre diversos instrumentos, como teclado, violão, guitarra, cavaquinho, bateria e baixo, tudo isso sem perder o controle vocal, que se manteve firme durante toda a apresentação.

GIANA

GIANA e Gustavo Mioto por Divulgação
GIANA em show no Cine Jóia por Divulgação
FELÍDIA por Divulgação
FELÍDIA por Divulgação
1 de 4
GIANA e Gustavo Mioto por Divulgação

Um dos momentos mais esperados aconteceu quando Gustavo Mioto fez uma aparição especial. Ele se juntou à artista em “Vestígios Carnais”, faixa do novo álbum que sela a parceria entre os dois. A plateia ainda foi ao delírio quando ambos interpretaram “Need You Now”, com Mioto assumindo a guitarra em uma performance que emocionou o público.

O setlist misturou faixas da nova fase, como “Felídia”, “Segredo Clichê”, “Cabernet” e “Ex Sozinha”, com uma seleção de covers que animou os fãs, incluindo interpretações de “SexyBack”, “Rock Your Body”, “Beggin’”, “Vienna” e “Use Somebody”.

Com visual inspirado nos anos 2000, presença marcante e um show que prendeu a atenção até o último minuto, GIANA mostrou que está pronta para ocupar um novo espaço na música pop. A estreia lotada reforça o impacto da artista e já deixa o público na expectativa pelos próximos passos dessa fase que começa com o pé direito.

Mais recentes

Imagem - Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar
Imagem - Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski expõe 'prints' e afirma ter sofrido agressões emocionais e físicas

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski expõe 'prints' e afirma ter sofrido agressões emocionais e físicas
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme baseado em seriado infantil nesta quarta-feira (3 de novembro)

Sessão da Tarde exibe filme baseado em seriado infantil nesta quarta-feira (3 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia
02

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
03

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil