CURIOSIDADE

Quer morar lá? Conheça a cidade no Brasil que não cobra conta de água dos moradores

Uma nascente abastece Itapororoca (PB) sem cobrança desde 1961, por gravidade

Agência Correio

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:00

Parque da Nascença, trilha e balneário atraem turistas, enquanto a demanda cresce Crédito: Banco de imagens

Enquanto milhões de brasileiros sentem o peso da conta de água, uma cidade do interior paraibano vive uma exceção que dura mais de 60 anos: por lá, abastecimento não vira despesa mensal.

Itapororoca nunca cobrou um centavo dos moradores pela água que chega às torneiras. A explicação está na natureza: uma nascente consegue suprir a cidade, sustentando residências, comércios e prédios públicos.

Por que a água mineral faz 'glup' 1 de 3

O que parece simples, na prática, depende de preservação e equilíbrio. Com a população aumentando, o abastecimento gratuito segue firme, mas já enfrenta o desafio de atender uma demanda muito maior do que no passado.

Como a água chega sem boleto

A base do sistema existe desde a fundação do município, em 1961. A nascente, considerada única na região, mantém o fornecimento contínuo e reduz a necessidade de estruturas complexas para distribuir o recurso.

Um detalhe faz diferença: a água corre por gravidade, graças a uma rara “anomalia hidrogeológica” que favorece a absorção e a distribuição natural. Assim, o abastecimento se sustenta com fluxo constante.

O Parque da Nascença concentra a área de preservação ambiental que protege o sistema. Além do papel ambiental, o parque se tornou símbolo do município e ponto de encontro para quem vive na cidade.

O espaço também desperta interesse de quem vem de fora. Piscinas naturais e um pequeno balneário ajudam a explicar por que turistas procuram Itapororoca para ver de perto a cidade onde a água é gratuita.

Trilha, árvores centenárias e rochas de origem vulcânica

O ecoturismo ganhou força com a Ecotrilha da Nascença. O percurso atravessa trechos arborizados, com árvores centenárias, e passa por formações rochosas que fazem parte do patrimônio natural local.

As rochas de origem vulcânica têm função estratégica: atuam como reservatório natural, filtrando e armazenando a água que abastece o município. Preservar o ambiente, aqui, também é preservar o abastecimento.

O sistema que atendia cerca de mil famílias agora precisa dar conta de mais de 5 mil residências só na zona urbana. Com mais gente, a responsabilidade de manter a regularidade cresce junto com a cidade.

Esse aumento reforça a necessidade de planejamento para os próximos anos. A meta é sustentar a oferta contínua e evitar que o avanço urbano comprometa o que tornou Itapororoca uma raridade no país.

A concessão do serviço à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) já foi aprovada. A medida aponta para uma nova etapa na administração do abastecimento do município.