Oito copos por dia? Não! Veja quanta água você realmente precisa beber

A conta da hidratação vai além da garrafa cheia no fim do dia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:00

O corpo pede ajustes que muita gente ignora na rotina
O corpo pede ajustes que muita gente ignora na rotina Crédito: Freepik

A meta dos dois litros de água por dia parece simples, prática e acessível. Ainda assim, ela não considera quem você é, como vive e o que o seu corpo realmente precisa para funcionar bem.

Especialistas alertam que seguir uma regra fixa pode mascarar sinais de desidratação ou até levar ao consumo excessivo. Quando o cálculo é personalizado, a hidratação deixa de ser um desafio e passa a atuar como aliada da saúde.

O cálculo que faz diferença

Para estimar a quantidade ideal de água, profissionais usam o peso corporal como base, ajustando o valor conforme a idade.

As referências mais comuns indicam:

  • Jovens até 17 anos: cerca de 40 ml por quilo
  • Adultos de 18 a 55 anos: cerca de 35 ml por quilo
  • Adultos de 55 a 65 anos: cerca de 30 ml por quilo
  • Acima de 66 anos: cerca de 25 ml por quilo

Na prática, uma pessoa de 50 anos com 90 kg deve consumir cerca de 2.700 ml por dia. O cálculo mostra que a meta pode variar bastante.

Rotina e clima entram na conta

Quem se exercita regularmente precisa ajustar a ingestão. O suor elimina líquidos que precisam ser repostos.

Durante atividades físicas, recomenda-se acrescentar entre 500 ml e 1 litro por hora, conforme a intensidade.

O calor também influencia. Em dias quentes, o corpo perde mais água e exige reposição constante.

Quando o corpo dá sinais claros

A sede não deve ser ignorada, mas também não deve ser o único parâmetro.

Urina escura, cansaço e boca seca indicam que o corpo já está em déficit de líquidos.

Manter uma hidratação adequada ajuda a regular a temperatura, o intestino e a saúde da pele.

O excesso de água pode sobrecarregar o organismo, especialmente em pessoas com doenças pré-existentes.

Em casos extremos, pode ocorrer desequilíbrio de eletrólitos, afetando o funcionamento do cérebro.

Por isso, mais importante do que quantidade é adequação.

Pequenas mudanças ajudam no dia a dia

Deixar a água sempre acessível facilita o consumo ao longo do dia.

Criar lembretes ou registrar a ingestão ajuda a manter constância.

Águas aromatizadas são uma alternativa para tornar o hábito mais agradável, principalmente no calor.

