Oito copos por dia? Não! Veja quanta água você realmente precisa beber

Agência Correio
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:00
A meta dos dois litros de água por dia parece simples, prática e acessível. Ainda assim, ela não considera quem você é, como vive e o que o seu corpo realmente precisa para funcionar bem.
Especialistas alertam que seguir uma regra fixa pode mascarar sinais de desidratação ou até levar ao consumo excessivo. Quando o cálculo é personalizado, a hidratação deixa de ser um desafio e passa a atuar como aliada da saúde.
Para estimar a quantidade ideal de água, profissionais usam o peso corporal como base, ajustando o valor conforme a idade.
As referências mais comuns indicam:
Na prática, uma pessoa de 50 anos com 90 kg deve consumir cerca de 2.700 ml por dia. O cálculo mostra que a meta pode variar bastante.
Quem se exercita regularmente precisa ajustar a ingestão. O suor elimina líquidos que precisam ser repostos.
Durante atividades físicas, recomenda-se acrescentar entre 500 ml e 1 litro por hora, conforme a intensidade.
O calor também influencia. Em dias quentes, o corpo perde mais água e exige reposição constante.
A sede não deve ser ignorada, mas também não deve ser o único parâmetro.
Urina escura, cansaço e boca seca indicam que o corpo já está em déficit de líquidos.
Manter uma hidratação adequada ajuda a regular a temperatura, o intestino e a saúde da pele.
O excesso de água pode sobrecarregar o organismo, especialmente em pessoas com doenças pré-existentes.
Em casos extremos, pode ocorrer desequilíbrio de eletrólitos, afetando o funcionamento do cérebro.
Por isso, mais importante do que quantidade é adequação.
Deixar a água sempre acessível facilita o consumo ao longo do dia.
Criar lembretes ou registrar a ingestão ajuda a manter constância.
Águas aromatizadas são uma alternativa para tornar o hábito mais agradável, principalmente no calor.