CARNAVAL

Sabrina Sato e Viviane Araújo estão fora do desfile das campeãs no Rio de Janeiro

Elas são rainha de bateria da Vila Isabel e do Salgueiro, respectivamente

Viviane Araújo e Sabrina Sato estão fora do desfile das campeãs do Rio de Janeiro, neste sábado (8). As musas, que são rainhas de bateria do Salgueiro e da Vila Isabel, respectivamente, não retornarão à Marquês de Sapucaí porque suas escolas não alcançaram pontuação suficiente e não ficaram entre as seis melhores do Carnaval 2025.>