BARALHO CIGANO

Carta da Foice domina o Baralho Cigano desta quinta (22 de janeiro): revelações exigem decisão imediata

Leitura do dia aponta verdades que não podem mais ser ignoradas e pede posicionamento claro diante dos caminhos abertos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 00:45

Baralho Cigano: Carta da Foice Crédito: Imagem gerada por IA

A carta que domina o Baralho Cigano nesta quinta-feira (22) é a Carta da Foice. O recado do dia é direto, intenso e sem espaço para adiamentos. A energia aponta cortes necessários, decisões inevitáveis e situações que chegam ao limite. O que estava sendo empurrado tende a se resolver hoje, queira ou não.

No campo emocional, a Foice indica rompimentos internos ou externos. Pode ser o fim de uma ilusão, de uma expectativa ou até de um vínculo que já não sustenta crescimento. O desconforto inicial existe, mas ele vem acompanhado de libertação. A carta pede coragem para não insistir no que já mostrou que não funciona.

Tarot Cigano 1 de 23

Na vida prática, o Baralho Cigano alerta para escolhas urgentes. Procrastinar pode gerar perdas maiores do que agir agora. Conversas difíceis, ajustes de rota e encerramentos profissionais entram em pauta. A Foice corta excessos, mas também abre espaço para um caminho mais limpo e coerente.

Espiritualmente, o dia pede desapego e confiança. A carta mostra que o universo remove o que atrasa a evolução, mesmo quando a mente resiste. Aceitar o corte como proteção é fundamental para atravessar o dia com menos desgaste.

Mensagem do dia