ASTROLOGIA

Anjo da Guarda alerta: verdades ignoradas cobram atitude e mudam rumos nesta quinta (22 de janeiro); veja recado para o seu signo

Recados fortes do dia apontam cortes necessários, decisões urgentes e libertação do que já perdeu sentido para os 12 signos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O Anjo da Guarda se manifesta nesta quinta-feira (22) com uma energia direta e sem rodeios. O dia não favorece adiamentos, ilusões ou silêncios convenientes. Situações empurradas, sentimentos engolidos e decisões evitadas tendem a cobrar posicionamento. A proteção espiritual existe, mas ela atua com firmeza, conduzindo cada signo a encarar o que precisa ser resolvido agora.

Áries

O Anjo da Guarda pede controle do impulso. Hoje, agir sem pensar pode fechar portas importantes. A força está em escolher a batalha certa e recuar quando o confronto não leva a lugar algum.

Touro

O recado é desapego. Algo que você vem sustentando por segurança já não se sustenta mais. O dia pede coragem para soltar e confiar que o novo só entra quando o antigo sai.

Gêmeos

Silêncios mal resolvidos voltam à tona. O Anjo da Guarda orienta conversas claras e posicionamento. Fugir do diálogo hoje gera desgaste maior nos próximos dias.

Câncer

Emoções reprimidas pedem liberação. O dia favorece encerramentos emocionais e limites mais firmes. Cuidar de si não é egoísmo, é proteção espiritual.

Leão

O alerta é sobre orgulho. Insistir em ter razão pode custar algo valioso. O Anjo da Guarda orienta humildade estratégica e escolhas que preservem vínculos importantes.

Virgem

O excesso de controle se torna um peso. O recado é aceitar que nem tudo depende só de você. Ajustar expectativas evita frustrações e alivia a mente.

Libra

Decisões adiadas chegam ao limite. O Anjo da Guarda pede escolha clara, mesmo que desconfortável. Ficar em cima do muro hoje cobra um preço emocional alto.

Escorpião

Verdades ocultas tendem a aparecer. O dia pede maturidade emocional para lidar com revelações sem agir por impulso. A proteção está na lucidez.

Sagitário

Promessas vazias perdem força. O Anjo da Guarda orienta foco no que é real e possível agora. Evite apostar energia em planos sem base concreta.

Capricórnio

O alerta é sobre rigidez. Ceder não significa perder controle. Ajustes feitos hoje evitam rompimentos maiores adiante.

Aquário

O dia pede coerência entre discurso e atitude. O Anjo da Guarda aponta que mudanças verdadeiras exigem ação, não apenas intenção.

Peixes

Idealizações caem para dar lugar à clareza. O recado é enxergar as pessoas como elas são, não como você gostaria que fossem. Isso protege seu emocional.

