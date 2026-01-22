Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia 22 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 01:06

22 de janeiro
22 de janeiro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta quinta-feira (22) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 22 de janeiro é feriado?

Sim, o dia 22 de janeiro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Cidade com feriado no dia 22 de janeiro

ACRELANDIA (AC)

ASSIS BRASIL (AC)

BRASILEIA (AC)

BUJARI (AC)

CAPIXABA (AC)

CRUZEIRO DO SUL (AC)

EPITACIOLANDIA (AC)

FEIJO (AC)

MANCIO LIMA (AC)

MANOEL URBANO (AC)

MARECHAL THAUMATURGO (AC)

PALOTINA (PR)

PLACIDO DE CASTRO (AC)

PORTO ACRE (AC)

QUIRINOPOLIS (GO)

RIO BRANCO (AC)

RODRIGUES ALVES (AC),

SALGADO (SE)

SANTO ANASTACIO (SP)

SENA MADUREIRA (AC)

SENADOR GUIOMARD (AC)

TARAUACA (AC)

XAPURI (AC)

Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira), o Dia da Proclamação da República (15/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira). O último feriado nacional do país foi o Natal, na quinta (25). 

Tags:

Dicas Para O Feriado

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (21)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quarta-feira (21)
Imagem - Adolescente morre após receber choque enquanto usava celular no carregador

Adolescente morre após receber choque enquanto usava celular no carregador
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2915, desta quarta-feira (21)

Resultado da Dupla Sena 2915, desta quarta-feira (21)

MAIS LIDAS

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
01

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
02

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve

Imagem - 'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI
03

'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Imagem - Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)
04

Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)