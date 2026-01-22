OSCAR 2026

Indicações ao Oscar 2026: saiba que horas começa e onde assistir

Produções e atores serão indicados nesta quarta-feira (22)

Felipe Sena

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:00

Indicações do Oscar começam nesta quarta-feira (22) Crédito: Reprodução | Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Nesta quarta-feira (22) serão anunciados os indicados ao Oscar 2026. O perfil oficial da Academia de Artes, inclusive, já divulgou os apresentadores que vão comandar a live dos indicados à premiação, a atriz Danielle Brooks, reconhecida pelo papel de Sofia em “A Cor Púrpura” e o ator Lewis Pullman, de “Thunderbolts”.

Também foi divulgado o horário em que as nomeações começam às 10h30 da manhã (horário de Brasília). Será possível acompanhar no site oficial do Oscar, além das plataformas de streaming Hulu e Disney +, além das redes sociais da Academia de Artes: TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. A premiação acontece no dia 15 de março de 2026 às 20h.

Filmes brasileiros finalistas para o Oscar 1 de 6

No perfil oficial do Instagram da Academia, vários brasileiros invadiram os comentários da publicação do horário que começa as indicações com torcida para que o filme “O Agente Secreto”, filme nacional aclamado pela crítica.

“Já sabe né academia???????????”, comentou uma pessoa. “Go , Wagner!”, escreveu a atriz Fabiula Nascimento. “Queremos Wagner Moura”, comentou outra pessoa. Até mesmo o perfil oficial do filme deixou um comentário: “Vocês estão brincando com meus sentimentos”.