Final de 'Êta Mundo Melhor!': Candinho corre risco de morte após vingança de Sandra nesta quinta (12)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:30

Sandra quer continuar seu plano de vingança em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Estevam Avellar/Globo

O clima de 'felizes para sempre' entre Candinho e Dita corre um risco seríssimo nesta quinta-feira (12) em 'Êta Mundo Melhor!'. No penúltimo capítulo da trama, que vai ao ar hoje, a vilã Sandra vai provar que vaso ruim não quebra fácil. Após forjar a própria morte, a 'Baronesa' reaparece disposta a tudo para concluir sua vingança final.

Em seu plano, ela pretende explodir a mansão de Titia com Candinho, Dita e Samir lá dentro. O ápice do capítulo será o momento em que ela surge cara a cara com o protagonista, ainda disfarçada, para revelar sua verdadeira identidade.  

Enquanto o perigo ronda a mansão, Olga acaba sentindo o peso da justiça e é presa na frente de Araújo. Já na prisão, Ernesto tenta buscar redenção e pede perdão ao pequeno Simba, mas o garoto não parece nada disposto a amolecer o coração para o padrinho.

Na Casa dos Anjos, agora sob o comando de Zenaide, o casal Candinho e Dita transborda amor ao adotar mais crianças. Dita ainda brilha nos palcos em uma apresentação emocionante, e no sítio, Cunegundes vive seu dia de glória com suas faixas de miss.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

